Как влияет золото и серебро на здоровье?

1. Серебрянные украшения не рекомендовано носить гипертоникам, им лучше подойдет золото, оно оказывает сильное тонизирующее действие и снижает давление. По этой же причине оно показано людям, страдающим сердечными заболеваниями и ощущающим значительный упадок сил.

2. Золото помагает людям с нарушениями работы желудочно-кишечного тракта, например, при язвенной болезни желудка или заболеваниях двенадцатиперстной кишки.

3. Если у женщины возникают проблемы в области сердца, или органы дыхания сигнализируют о неблагополучии, стоит носить ожерелье, но оно должно доходить до уровня грудной клетки.

4. Если возникают проблемы со щитовидной железой, то можно носить тесное ожерелье из янтаря. А серебряная оправа еще увеличит силу воздействия камня на щитовидку.

5. Серебро, в том числе и изделилия из серебра, улучшает имунное поле человека. В прямом смысле серебро убивает бактерии, палочки, вирусы, предохраняя наш организм от инфекций. К примеру, в Индии население, обитающее у реки Ганг, мало подвержено кожным заболеваниям. Дело в том, что вода в Ганге богата ионами серебра, которое попадает туда через подземные источники, проходящие через сребродобывающие рудники. По этому же принципу в средние века изделия из меди защищали людей от холеры. Если серебро при контакте с кожей темнеет, это может говорить о кожных заболеваниях, говорят ученые.

6. Также есть утверждения, что серьги заметно улучшают работу головного мозга, развивается память, но это в том случае, если сережки закреплены в нижней части уха, а сережки в верхней части ушной раковины, в свою очередь, помогают избавиться от грыжи.

7. Серебро стоит носить при раздражительности и головных болях, т.к. оно, по мнению ученых, оказывает ускокоительное действие, золото же, напротив, – тонизирует.

8. Золото оказывает тепловое действие и поэтому больше подходит дамам бальзаковского возраста, серебро несет в себе охлаждающий эффект и больше подойдет юным особам. Говорят, что если подержать серебро во рту, оно утолит жажду. Только помойте свои кольца перед экспериментами.

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