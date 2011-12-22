25 человек погибли в столкновении автобуса и грузовика с кирпичами

По меньшей мере 25 человек погибли в крупной автокатастрофе в Турции.

По сообщению местных властей, большегрузный автомобиль с грузом кирпичей столкнулся в провинции Диярбакыр с пассажирским автобусом. 24 человека погибли на месте, еще один скончался позднее в больнице. Пострадали 16 человек.

Причины аварии выясняются. Турецкие автодороги считаются весьма опасными: в прошлом году в ДТП в этой стране погибли около 4 тысяч человек, пострадали 211 тысяч, отмечает Радио Свобода.