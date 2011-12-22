Чем опасны сухие завтраки

Принято считать, что хлопья на завтрак являются относительно здоровой пищей. Однако это не так, говорит исследование американской организации Environmental Working Group. Оказывается, в хлопьях содержится столько же или даже больше сахара, чем в обычном десерте, пишет The Gazette.

Эксперты проанализировали содержание сахара более чем в 40 марках сухих завтраков. Во всех продуктах было зафиксировано превышение нормы. В полученном списке верхние места заняла продукция от Quaker и Kellogg. В первую десятку вошли завтраки с содержанием сахара от 41,4% (около 12 граммов на порцию) до 55,6% (20 граммов на порцию зафиксировали в медовом завтраке Kellogg’s Honey Smacks).

Медики предупреждают: любовь к сладкому развивается в детстве. А яркие упаковки с любимыми героями мультфильмов привлекают детей. Поэтому необходимо ограничивать потребление сахара. Например, Американская кардиологическая ассоциация рекомендует детям в день потреблять не более 12 граммов сахара.

По советам диетологов, в завтраке на первом месте должна стоять мука из цельного зерна, а в составе не должно быть больше 4 граммов сахара. Одна же порция в идеале содержит, по меньшей мере, пять граммов клетчатки.

www.med2.ru