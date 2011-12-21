Чем вредно промывание носа

В США зафиксирован второй за год случай смерти от редкой амебной инфекции, связанный с процедурой промывания носа, сообщает Medical News Today.

По данным Департамента больниц и здравоохранения Луизианы, жертвой инфекции стала 51-летняя женщина из гражданского округа ДеСото. Она промывала нос с помощью специального сосуда, наполненного водопроводной водой.

С этой водой в организм американки проникла амеба Naegleria fowleri. Это простейшее населяет пресноводные водоемы с теплой стоячей водой. При попадании в нос человека неглерия может проникнуть в мозг, вызывая тяжелый менингоэнцефалит, который часто заканчивается летально. Зараженный человек для окружающих не опасен.

Как правило, заражение неглериазом происходит при купании в водоемах. Случаи заболевания после контакта с водопроводной водой чрезвычайно редки. Тем не менее, в июне 2011 года в Луизиане был зафиксирован аналогичный случай: от амебного менингоэнцефалита после промывания носа скончался 20-летний житель гражданского округа Сент-Бернард.

В связи с этим главный эпидемиолог Луизианы Рауль Ратар (Raoult Ratard) порекомендовал использовать для промываний солевые растворы, приготовленные с использованием дистиллированной, стерилизованной или кипяченой воды. При этом он подчеркнул, что пить воду из крана можно без риска для здоровья.

Неглериаз – редкая инфекция: с 2001 по 2010 год в США было зарегистрировано лишь 32 случая этого заболевания. В 2011 сообщалось о четырех заболевших, все они скончались.

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