Киви - максимум пользы и минимум калорий

Каждый съеденный килограмм киви продлевает жизнь на один месяц. Об этом рассказал киевский диетолог Владислав Карпенко.

"Во время потребление киви в человеческом организме выделяется ендорфин - гормон удовольствия. Он улучшает эмоциональное состояние, нормализует давление, положительно влияет на деятельность почек и пищеварительной системы. Все это влияет на продолжительность жизни. По моим подсчетам килограмм киви может продлить жизнь на один месяц ", - сказал он.

"Киви - фрукт, который содержит минимум калорий и максимум полезных веществ. В нем есть органические кислоты, пектины, калий, магний, железо, фосфор и огромный набор витаминов. По количеству витамина С киви опережает апельсины. Такое количество этого витамина повышает иммунитет, защищает организм от инфекций ", - добавил Владислав Карпенко.

Также он рассказал, что киви полезен и для наружного применения.

"Киви прекрасно очищает нашу кожу, насыщает ее целым комплексом витаминов. Женщинам любого возраста подойдет маска из перемолотых плодов. В нее можно добавить еще оливковое масло или яичный желток. На лице ее следует держать 15 минут. Затем смыть теплой водой. Киви стимулирует выработку коллагена, тем самым борется с морщинами и подтягивает кожу. Такая маска сделает кожу упругой и эластичной ".

"Киви можно использовать и для ухода за волосами. Один фрукт следует смешать с половинкой банана и одним желтком. На волосах держать 20 минут. Такая процедура ускорит рост волос и защитит от седины. Ее следует делать раз в неделю", - добавил он.

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