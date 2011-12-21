Яблочный уксус ускоряет обмен веществ

Народные целители считают яблочный уксус чуть ли не панацеей. Судите сами: ему присваивают способность активизировать работу ЖКТ, а также расщеплять жиры, нейтрализовать свободные радикалы, выводить холестерин, уменьшать вес, укреплять сосуды, иммунную систему и оказывать тонизирующий эффект. Хватит слов, пора за дело. Завтра же приобретите бутылочку качественного яблочного уксуса (основные приметы: емкость из стекла, крепость 3-5 процентов, небольшой осадок) и начните поливать им овощные салаты. Кстати, этот уксус может быть приготовлен и в домашних условиях. Рецептов в интернете очень много.

Чтобы стимулировать обмен веществ, нужно растворить 1 ст.л. уксуса яблочного в стакане воды (бутилированной или кипяченой) и выпить утром до еды. В яблочном уксусе содержится калий и органические кислоты, в число которых входит лимонная, яблочная и щавелевая. Вместе данный «коктейль» обеспечивает поразительный эффект: снижает аппетит и улучшает пищеварение.

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