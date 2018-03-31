Сбрасываем вес к Новому году

Лишние кг — часто результат лишь неправильного питания. Ведь ожирение из-за эндокринных нарушений — это лишь 10% всех случаев набора лишнего веса. Потому, чтобы встретить новый год бодрым и красивым, не помешает пересмотреть свое меню и образ жизни. Тем более что наши консультанты — диетолог Светлана Фус и натуропат Елена Свитко — не предлагают изнурять себя диетами, достаточно согласовать свои привычки с процессами организма, заложенными в нас природой. Результат — минус 3 кг. Итак.

ЗАВТРАК — ОБЯЗАТЕЛЬНО. За ночь наш организм истрачивает гликогены (запасные углеводы организма), которые создал днем. И если их не пополнить прямо с утра, то произойдет сбой в запуске обмена веществ.

НОРМА ЗА РАЗ — 300 Г. Только 300—400 г еды за один присест перевариваются до остатка, остальное утилизируется в виде жира. При этом кушать надо 5—6 раз в день. Если вам за 45, то разовая норма — 200 г, поскольку у людей в возрасте «за» обмен веществ замедляется.

ГОЛОД — МАСКА. Часто чувство жажды маскируется под чувство голода. Не спешите есть — выпейте воды или зеленого чаю без сахара. Вообще пейте перед каждым приемом пищи — жидкость разбавит желудочный сок, и вы сможете съесть меньше, чем обычно.

ОВОЩИ — НА СТОЛ. Сделайте основой рациона растительную пищу: она выводит токсины и дает чувство сытости при минимуме калорий. Овощей должно быть не меньше 500 г в день, фруктов — 300 (при этом исключите сладкие: виноград и банан), сухофруктов — до 50 г.

СЛАДОСТИ — УТРОМ. Кондитерские изделия — мощный источник калорий, которые человек не успевает тратить. Но если от сладостей отказаться сложно, то хотя бы перенесите их поедание на первую половину дня, когда вы гораздо активнее, а организм после сна готов к пополнению углеводами. При этом замените пирожные на черный шоколад (30 г в день), а торт — на кусочек домашнего пирога с фруктами.

ВОДЫ — 1,5 Л МИНИМУМ. Поскольку наш организм на 70% состоит из воды, то для работы всех его систем надо этот уровень поддерживать. Потому минимальная дневная норма — 1,5 л воды (не считая других напитков). В противном случае токсины будут выводиться медленнее, клетки — работать хуже, а человек, соответственно, не сможет сбрасывать вес, или происходить это будет крайне медленно.

КУШАТЬ — МЕНЬШЕ. Если вы трудитесь физически, а лишние кг есть, значит, кушаете больше калорий, чем тратите даже с такой подвижной профессией. Введите в рацион побольше овощей. Например, в 300 г белокочанной капусты всего 83 кКал.

УЖИН — НЕ НАДО ВРАГУ. Поскольку человек бодрствует на протяжении всего дня, то и пополнять запасы энергии надо равномерно. Другое дело, что ужин должен составлять не больше 25% от калорийности рациона за день, а он — порядка 1700 кКал, и больше состоять из овощей. Иначе, кроме нагрузки на ЖКТ, человек получит нагрузку на нервную систему, от которой зависит «здоровье» обмена веществ. Дневная норма основных продуктов: 150 г каши, 130 г мяса (на колбасу и свинину — табу), стакан кефира и 100 г творога (нежирного), или 30 г сыра и 200 г йогурта, одно яйцо, пару кусочков хлеба из муки грубого помола.

СОН — 8 ЧАСОВ. Только во время полноценного сна организм восстанавливает силы (в среднем за 8 часов). Иначе он вгоняется в стресс, из-за чего нарушается работа иммунной системы и обмен веществ.

ХОДИТЬ — 25 000 ШАГОВ. «Орган», сжигающий жиры — мышечная масса. Но если возможности записаться в спортклуб нет, возьмите за правило проходить в день не менее 25 000 шагов.

РУСЛАНА ПИСАНКА, ТЕЛЕВЕДУЩАЯ: «НАЛЕГАЮ НА КАПУСТУ И ПЬЮ ДО ЕДЫ»

«Одного средства для превращений в такие короткие сроки мало, потому я иду в массированную атаку. Каждый день на протяжении двух недель хожу на спортивный массаж. Еще от 40 минут до часа — бег. Пульс довожу до 150 ударов — только когда человек обливается трудовым потом, жир уходит. А еще — аквааэробика, тоже каждый день. Но только, опять-таки, — отдаюсь на 100%, а не 20%, чтобы из бассейна, где вроде вокруг прохладная вода, выйти со словами: «Дайте воды, а то жарко». Кроме того, отделяю прием пищи от приема жидкости: пью за полчаса до еды и только через 2 часа после (воду, компот без сахара или живой сок). Если организм нагрузить всем и сразу, он не знает, что делать, и откладывает, на всякий случай, жир. А так все перерабатывает до остатка и без паники. Правилу «не есть после 18.00» не следую — у меня есть свое, которое я давно на себе испытала: между ужином и завтраком должно пройти 14 часов. Конечно же, я напрочь отказываюсь от сладкого, в том числе сахара, меда, кураги, изюма. Ну если уж очень хочется, то делаю блины из овсяной или гречневой муки. В остальном ем, как прежде. Единственное — налегаю на капусту: квашеную, тушеную. Калорий в такой еде мало, зато это питание и витамины. И обязательно «правильно» сплю: ложусь в 22.00, встаю — в 6.00. В конце двухнедельного марафона сбрасываю 5 кг. И что немаловажно — сияю, словно наступила весна и вышло солнышко. Ведь вместе с лишним жиром выходят шлаки. Шлаки — это то, что портит настроение. А хорошее настроение — это именно то, что делает женщину красивой!».

ЮРИЙ ГОРБУНОВ, ШОУМЕН: «Я УМЕЮ СБРАСЫВАТЬ 5 КГ ЗА ТРИ ДНЯ»

— Я умею сбрасывать вес за три дня. Варю сельдереевый суп и ем его в течение дня в неограниченном количестве. А также много пью воды. Как-то сорвался и под вечер второго дня съел ложку сваренного без соли риса, а к вечеру третьего — ложку сухой гречки. Прелесть этой диеты еще в том, что после нее несколько дней не хочется кушать никакой гадости, ни жареного, ни мясного. Плюс привыкаешь есть меньше, и какое-то время нет желания кушать обычные порции. И в итоге таким образом я теряю до 5 кг, а получаю взамен силы, бодрость, настроение хорошее — в общем, все. Рецепт супа прост: в трехлитровую кастрюлю нарезать полголовки капусты, две головки сельдерея, четыре сладких перца и четыре помидора, одну луковицу. Иногда добавляю совсем чуточку соли. Морковки в моем супе нет, поскольку она сладкая и дает калории.

segodnya.ua