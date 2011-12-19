Чем опасно антибактериальное мыло?

Компоненты некоторых гигиенических средств, которые усиливают их антибактериальный эффект, отрицательно влияют на организм человека.

Регулярное использование подобных веществ может привести к нарушению гормонального статуса и, в частности, привести к дисфункции репродуктивной системы.

Большинство гигиенических средств содержат в своем составе антибактериальные вещества триклозан или его аналог триклокарбан. Они входят в состав дезодорантов, мыла, гелей для душа, шампуней, жидкостей для полоскания рта, зубных паст и других средств.

Первые клинические испытания продемонстрировали отсутствие токсичности и канцерогенных свойств. Он не накапливался в органах и тканях и не вызывал мутагенных эффектов. Поэтому его начали активно использовать. Однако в последние годы появилась противоположная точка зрения.

Появилось множество мнений ученых, которые утверждают, что «антибактериальность» таких веществ - заблуждение потребителя. Триклозан не только не имеет подобных эффектов, но и негативно влияет на эндокринную систему человека. Он вызывает дисфункцию щитовидной железы, нарушает выработку половых гормонов и, следовательно, качество спермы.

likar.info