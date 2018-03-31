Что нужно знать о температуре у ребенка?

Впер­вые не­сколь­ко дней жиз­ни тем­пе­ра­ту­ра те­ла но­во­рож­ден­но­го мо­жет быть не­мно­го по­вы­шен­ной (37,0-37,4°С в под­мы­шеч­ной впа­ди­не). За­тем она ус­та­нав­ли­ва­ет­ся в пре­де­лах 36,0-37,0°С (ча­ще 36,6°С). Что­бы узнать, ка­кие по­ка­за­те­ли яв­ля­ют­ся нор­мой для ва­ше­го ма­лы­ша, из­мерь­те ему тем­пе­ра­ту­ру, ког­да он здо­ров и спо­ко­ен. Же­ла­тель­но по­ме­рить ее и под мыш­кой, и в пря­мой киш­ке.

Сде­лай­те это ут­ром, днем и ве­че­ром. По­лу­чен­ные ре­зуль­та­ты за­пи­ши­те и со­хра­ни­те. Если ма­лыш за­бо­ле­ет, вы смо­же­те на­вер­ня­ка су­дить о том, на­сколь­ко по­вы­си­лась его тем­пе­ра­ту­ра. Из­ме­рять тем­пе­ра­ту­ру ма­лы­шам мож­но в под­мы­шеч­ной впа­ди­не, в па­хо­вой склад­ке, в пря­мой киш­ке (рек­таль­но), но не во рту. Ис­клю­че­ние со­став­ля­ет из­ме­ре­ние тем­пе­ра­ту­ры при по­мо­щи пу­с­тыш­ки-тер­мо­мет­ра.

Тем­пе­ра­ту­ра бы­ва­ет раз­ной...

Рек­таль­ная тем­пе­ра­ту­ра (из­ме­рен­ная в пря­мой киш­ке) при­бли­зи­тель­но на 0,5°С вы­ше ораль­ной (из­ме­рен­ной во рту) и на гра­дус вы­ше под­мы­шеч­ной (или па­хо­вой). У од­но­го и то­го же ре­бен­ка раз­брос в этих по­ка­за­ни­ях " быть до­воль­но боль­шим. На­при­мер:

•нор­маль­ная тем­пе­ра­ту­ра в под­мы­шеч­ной впа­ди­не или в па­хо­вой склад­ке 36,6°С

•ораль­ная 37,1 °С

•рек­таль­ная 37,6°С

...и не всег­да опас­ной •Тем­пе­ра­ту­ра чуть вы­ше об­щеп­ри­ня­той нор­мы мо­жет быть ин­ди­ви­ду­аль­ной осо­бен­ностью ма­лы­ша.

•Ве­чер­ние по­ка­за­те­ли обыч­но бы­ва­ют вы­ше ут­рен­них (на не­сколь­ко со­тых гра­ду­са).

•Тем­пе­ра­ту­ра мо­жет по­вы­шать­ся из-за пе­ре­гре­ва­ния, эмо­ци­о­наль­но­го воз­буж­де­ния, по­вы­шен­ной фи­зи­чес­кой ак­тив­нос­ти.

Для то­го что­бы оце­нить, на­сколь­ко у ма­лы­ша по­вы­си­лась тем­пе­ра­ту­ра, по­сту­пи­те сле­ду­ю­щим об­ра­зом:

•из­ме­ряй­те тем­пе­ра­ту­ру в од­но и то же вре­мя;

•не де­лай­те это­го, ког­да ре­бе­нок пла­чет, ис­пу­ган, из­лиш­не воз­буж­ден, дай­те ему вре­мя успо­ко­ить­ся;

•хра­ни­те дан­ные о нор­маль­ных по­ка­за­те­лях;

•не из­ме­ряй­те тем­пе­ра­ту­ру под оде­я­лом: если но­во­рож­ден­но­го силь­но уку­тать, его тем­пе­ра­ту­ра мо­жет силь­но по­вы­сить­ся.

Как час­то из­ме­ря­ют тем­пе­ра­ту­ру во вре­мя бо­лез­ни?

До­ста­точ­но де­лать это три ра­за в сут­ки: ут­ром, днем и ве­че­ром, каж­дый день при­мер­но в од­но и то же вре­мя на про­тя­же­нии бо­лез­ни. Ре­зуль­та­ты из­ме­ре­ний за­пи­сы­вай­те, по ним док­тор смо­жет су­дить о те­че­нии за­бо­ле­ва­ния. Ча­ще ме­рить тем­пе­ра­ту­ру нуж­но в сле­ду­ю­щих слу­ча­ях:

•у ма­лы­ша вы­со­кая ли­хо­рад­ка (от 39,0°С);

•вам нуж­но оце­нить эф­фек­тив­ность жа­ро­по­ни­жа­ю­ще­го средст­ва;

•у ре­бен­ка был эпи­зод феб­риль­ных су­до­рог (у не­ко­то­рых де­тей они воз­ни­ка­ют в от­вет на по­вы­ше­ние тем­пе­ра­ту­ры).

Из­ме­ре­ние шаг за ша­гом Же­ла­тель­но, что­бы ма­лыш имел свой лич­ный гра­дус­ник. Пе­ред каж­дым при­ме­не­ни­ем не за­бы­вай­те про­ти­рать его спир­том или теп­лой во­дой с мы­лом.

1. Из­ме­рять тем­пе­ра­ту­ру в пря­мой киш­ке удоб­но лишь ма­лень­ким де­тиш­кам. Пя­ти-шес­ти­ме­сяч­ный ма­лыш лов­ко вы­вер­нет­ся и не даст вам это­го сде­лать. Кро­ме то­го, та­кой спо­соб из­ме­ре­ния мо­жет быть не­при­ят­ным для ре­бен­ка. Если ма­лыш про­ти­вит­ся, возь­ми­те его на ру­ки и по­мерь­те тем­пе­ра­ту­ру под мыш­кой.

Для из­ме­ре­ния рек­таль­ной тем­пе­ра­ту­ры боль­ше все­го под­хо­дит элек­трон­ный тер­мо­метр, ко­то­рый по­зво­ля­ет сде­лать это очень быст­ро: ре­зуль­тат вы по­лу­чи­те ме­нее чем за 1 ми­ну­ту. Ртут­ный гра­дус­ник на­до дер­жать не мень­ше пя­ти ми­нут, к то­му же вы рис­ку­е­те раз­бить его, если ма­лыш дер­нет­ся.

•Итак, возь­ми­те гра­дус­ник (ртут­ный пред­ва­ри­тель­но стрях­ни­те до от­мет­ки ни­же Зб,0°С), смажь­те его на­ко­неч­ник дет­ским кре­мом.

•По­ло­жи­те ма­лы­ша на спин­ку, од­ной ру­кой при­под­ни­ми­те его нож­ки (как если бы вы под­мы­ва­ли его), дру­гой ру­кой ос­то­рож­но вве­ди­те гра­дус­ник в зад­ний про­ход так, что­бы его на­ко­неч­ник "уто­нул" в нем (при­мер­но на 2 см). За­фик­си­руй­те гра­дус­ник меж­ду дву­мя паль­ца­ми (как си­га­ре­ту), а дру­ги­ми со­жми­те яго­дич­ки ма­лы­ша.

В па­ху и в под­мы­шеч­ной впа­ди­не тем­пе­ра­ту­ру из­ме­ря­ют стек­лян­ным ртут­ным тер­мо­мет­ром. Ре­зуль­тат вы по­лу­чи­те че­рез 10 ми­нут.

•Стрях­ни­те гра­дус­ник до от­мет­ки ни­же Зб,0°С.

•На­су­хо про­три­те ко­жу в скла­доч­ке, по­сколь­ку вла­га охлаж­да­ет ртуть.

•Что­бы из­ме­рить тем­пе­ра­ту­ру в па­ху, уло­жи­те ма­лы­ша на бо­чок (если вы де­ла­е­те из­ме­ре­ния под­мыш­кой, по­са­ди­те его на ко­ле­ни или возь­ми­те на ру­ки и по­хо­ди­те с ним по ком­на­те).

•По­ставь­те гра­дус­ник так, что­бы на­ко­неч­ник це­ли­ком рас­по­ла­гал­ся в кож­ной склад­ке, за­тем сво­ей ру­кой при­жми­те нож­ку (руч­ку) ма­лы­ша к те­лу.

Вы­би­ра­ем гра­дус­ник

Стек­лян­ный

Плю­сы: При­вы­чен для нас, уни­вер­са­лен, то есть под­хо­дит для из­ме­ре­ния тем­пе­ра­ту­ры на лю­бом участ­ке те­ла для ре­бен­ка лю­бо­го воз­рас­та.

Ми­ну­сы: Не­без­опа­сен (из-за со­че­та­ния стек­ла и рту­ти). Про­цесс из­ме­ре­ния тем­пе­ра­ту­ры за­ни­ма­ет мно­го вре­ме­ни (5 ми­нут в пря­мой киш­ке и 10 ми­нут - под мыш­кой).

Циф­ро­вой элек­трон­ный тер­мо­метр

Плю­сы: Без­опа­сен из­ме­ря­ет тем­пе­ра­ту­ру очень быст­ро, точ­но и опо­ве­ща­ет о за­вер­ше­нии про­цес­са зву­ко­вым сиг­на­лом. Иде­а­лен для из­ме­ре­ния рек­таль­ной тем­пе­ра­ту­ры.

Ми­ну­сы: Не да­ет точ­ных цифр при из­ме­ре­нии тем­пе­ра­ту­ры под мыш­кой, так как тре­бу­ет очень тес­но­го кон­так­та с те­лом.

Тем­пе­ра­тур­ные по­лос­ки на лоб

Плю­сы: При­го­дят­ся, если вы ока­за­лись вне до­ма: в до­ро­ге или на про­гул­ке.

Ми­ну­сы: Они сиг­на­ли­зи­ру­ют лишь о фак­те по­вы­ше­ния тем­пе­ра­ту­ры и не да­ют ин­фор­ма­ции о том, на­сколь­ко она по­вы­ше­на.

Пу­с­тыш­ки - тер­мо­мет­ры

Плю­сы: Не­пло­хое изо­бре­те­ние для ма­лы­шей, ко­то­рые неж­но при­вя­за­ны к сос­ке-пу­с­тыш­ке.

Ми­ну­сы: По­нят­но, что они не уни­вер­саль­ны.

Ма­лень­кий со­вет. Если при по­пыт­ке из­ме­рить тем­пе­ра­ту­ру вы встре­ча­е­те бур­ный про­тест ма­лы­ша, по­про­буй­те сде­лать это в то вре­мя, ког­да он креп­ко спит.

Ос­то­рож­но по­ставь­те гра­дус­ник под мыш­ку спя­ще­му ма­лы­шу, при­жми­те руч­ку к те­лу и, при­дер­жи­вая ее, по­си­ди­те с ним до тех пор, по­ка тем­пе­ра­ту­ра не бу­дет из­ме­ре­на.

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