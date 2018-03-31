Что нужно знать о температуре у ребенка?
Температура бывает разной... И не всегда опасной...
Впервые несколько дней жизни температура тела новорожденного может быть немного повышенной (37,0-37,4°С в подмышечной впадине). Затем она устанавливается в пределах 36,0-37,0°С (чаще 36,6°С). Чтобы узнать, какие показатели являются нормой для вашего малыша, измерьте ему температуру, когда он здоров и спокоен. Желательно померить ее и под мышкой, и в прямой кишке.
Сделайте это утром, днем и вечером. Полученные результаты запишите и сохраните. Если малыш заболеет, вы сможете наверняка судить о том, насколько повысилась его температура. Измерять температуру малышам можно в подмышечной впадине, в паховой складке, в прямой кишке (ректально), но не во рту. Исключение составляет измерение температуры при помощи пустышки-термометра.
Температура бывает разной...
Ректальная температура (измеренная в прямой кишке) приблизительно на 0,5°С выше оральной (измеренной во рту) и на градус выше подмышечной (или паховой). У одного и того же ребенка разброс в этих показаниях " быть довольно большим. Например:
•нормальная температура в подмышечной впадине или в паховой складке 36,6°С
•оральная 37,1 °С
•ректальная 37,6°С
...и не всегда опасной •Температура чуть выше общепринятой нормы может быть индивидуальной особенностью малыша.
•Вечерние показатели обычно бывают выше утренних (на несколько сотых градуса).
•Температура может повышаться из-за перегревания, эмоционального возбуждения, повышенной физической активности.
Для того чтобы оценить, насколько у малыша повысилась температура, поступите следующим образом:
•измеряйте температуру в одно и то же время;
•не делайте этого, когда ребенок плачет, испуган, излишне возбужден, дайте ему время успокоиться;
•храните данные о нормальных показателях;
•не измеряйте температуру под одеялом: если новорожденного сильно укутать, его температура может сильно повыситься.
Как часто измеряют температуру во время болезни?
Достаточно делать это три раза в сутки: утром, днем и вечером, каждый день примерно в одно и то же время на протяжении болезни. Результаты измерений записывайте, по ним доктор сможет судить о течении заболевания. Чаще мерить температуру нужно в следующих случаях:
•у малыша высокая лихорадка (от 39,0°С);
•вам нужно оценить эффективность жаропонижающего средства;
•у ребенка был эпизод фебрильных судорог (у некоторых детей они возникают в ответ на повышение температуры).
Измерение шаг за шагом Желательно, чтобы малыш имел свой личный градусник. Перед каждым применением не забывайте протирать его спиртом или теплой водой с мылом.
1. Измерять температуру в прямой кишке удобно лишь маленьким детишкам. Пяти-шестимесячный малыш ловко вывернется и не даст вам этого сделать. Кроме того, такой способ измерения может быть неприятным для ребенка. Если малыш противится, возьмите его на руки и померьте температуру под мышкой.
Для измерения ректальной температуры больше всего подходит электронный термометр, который позволяет сделать это очень быстро: результат вы получите менее чем за 1 минуту. Ртутный градусник надо держать не меньше пяти минут, к тому же вы рискуете разбить его, если малыш дернется.
•Итак, возьмите градусник (ртутный предварительно стряхните до отметки ниже Зб,0°С), смажьте его наконечник детским кремом.
•Положите малыша на спинку, одной рукой приподнимите его ножки (как если бы вы подмывали его), другой рукой осторожно введите градусник в задний проход так, чтобы его наконечник "утонул" в нем (примерно на 2 см). Зафиксируйте градусник между двумя пальцами (как сигарету), а другими сожмите ягодички малыша.
В паху и в подмышечной впадине температуру измеряют стеклянным ртутным термометром. Результат вы получите через 10 минут.
•Стряхните градусник до отметки ниже Зб,0°С.
•Насухо протрите кожу в складочке, поскольку влага охлаждает ртуть.
•Чтобы измерить температуру в паху, уложите малыша на бочок (если вы делаете измерения подмышкой, посадите его на колени или возьмите на руки и походите с ним по комнате).
•Поставьте градусник так, чтобы наконечник целиком располагался в кожной складке, затем своей рукой прижмите ножку (ручку) малыша к телу.
Выбираем градусник
Стеклянный
Плюсы: Привычен для нас, универсален, то есть подходит для измерения температуры на любом участке тела для ребенка любого возраста.
Минусы: Небезопасен (из-за сочетания стекла и ртути). Процесс измерения температуры занимает много времени (5 минут в прямой кишке и 10 минут - под мышкой).
Цифровой электронный термометр
Плюсы: Безопасен измеряет температуру очень быстро, точно и оповещает о завершении процесса звуковым сигналом. Идеален для измерения ректальной температуры.
Минусы: Не дает точных цифр при измерении температуры под мышкой, так как требует очень тесного контакта с телом.
Температурные полоски на лоб
Плюсы: Пригодятся, если вы оказались вне дома: в дороге или на прогулке.
Минусы: Они сигнализируют лишь о факте повышения температуры и не дают информации о том, насколько она повышена.
Пустышки - термометры
Плюсы: Неплохое изобретение для малышей, которые нежно привязаны к соске-пустышке.
Минусы: Понятно, что они не универсальны.
Маленький совет. Если при попытке измерить температуру вы встречаете бурный протест малыша, попробуйте сделать это в то время, когда он крепко спит.
Осторожно поставьте градусник под мышку спящему малышу, прижмите ручку к телу и, придерживая ее, посидите с ним до тех пор, пока температура не будет измерена.