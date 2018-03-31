Как лечат цветы

Недавно в Монтгомери (штат Алабама, США) открылся первый в мире госпиталь флоротерапии. Здесь солдат, воевавших в Ираке, буквально купают в цветах.

Свежее чудо

Розы, фиалки, пионы, хризантемы, орхидеи... При госпитале - огромное цветочное хозяйство. Ведь здешним пациентам прописывают не пилюли, а букеты!

Первым, кто заметил, что свежесрезанные цветы могут спасать от ран, инфекций и даже возвращать шизофреников к нормальной жизни, был бактериолог Эдвард Бах.

- В 30 лет у него обнаружили рак, - рассказал корреспондентам "С.-И." его последователь и начальник госпиталя Рональд Максмауд. - Он обожал красные розы и, понимая, что жить осталось недолго, проводил время в саду, вдыхая их аромат. А через пару месяцев опухоль вдруг стала уменьшаться и исчезла!

Бах пришел к выводу: "виноваты" цветы. И даже стал носить розы (правда, белые) в местную больницу певице Элен Кроу, попавшей в автокатастрофу, и юноше с гангреной. Элен цветы не помогли. А вот юноша выздоровел без операции.

Желтые батарейки

Увлекшись идеей флоротерапии, Бах, теперь уже с помощью физиков, стал скрупулезно изучать процесс роста цветов на примере желтых хризантем и фиолетовых астр. Стало ясно: цветы "работают" по принципу батареек. Пока растут - накапливают энергию, но стоит сорвать бутон - начинают ее отдавать. Недаром бутоны имеют очень тонкий запах. А у свежесрезанных зрелых цветов запах становится сильным, даже резким за счет выделяющихся фитонцидов. Ведь "умирающий" цветок отдает их в избытке.

Справка

Фитонциды - биологически активные вещества, образующиеся в растениях. Подавляют рост и развитие бактерий.

- Если в комнате больного гриппом поставить сирень, он выздоровеет быстрее, - продолжает Максмауд. - При кори, ветрянке, скарлатине незаменима черемуха, хотя у некоторых от нее и болит голова. Да что там! Обычный нарцисс способен справиться с такой смертельной угрозой, как черная оспа! А каллы могут остановить эпилептический припадок. Одно плохо: флоротерапия не подходит аллергикам. Ведь мы вдыхаем аромат цветка.

Но, как выяснили корреспонденты "С.-И.", дело не только в аромате. При лечении внутренних органов и психики куда важнее энергетика цветка. А она у всех цветов разная. Если считать, что болезнь - это нарушение энергетического равновесия организма (гомеостаза), то нужно точно подобрать именно тот цветок, который будет восполнять или забирать излишки энергии. Только так можно победить болезнь. Тюльпан или альстромерия? Рассчитал неправильно - и лечение насмарку. Вот почему белые розы, которые приносил Эдвард Бах в больницу, не помогли певице Элен Кроу.

Носите хризантемы

В госпитале Максмауда процентов 40 солдат имеют "иракский синдром". Война серьезно отразилась на их психике. Отсюда - страх, бессонница и проблемы в половой сфере.

- И что? Цветами можно спасти от импотенции? - спросили мы профессора Максмауда.

- Именно! Истинная импотенция встречается крайне редко, зато из-за психологических проблем... Так вот, цветочные опыты на солдатах показали: для лечения отлично подходят белые лилии или тюльпаны. Да и вообще, белые цветы со слабым запахом излечивают многие психические и нервные заболевания. Даже депрессию, которой страдает каждый второй солдат. Белые цветы как бы стабилизируют, "охлаждают" нервную систему, и постепенно естественные функции организма восстанавливаются.

- А красные или ярко-розовые цветы? Они, наверное, будоражат и подходят, скажем, при пониженном давлении?

- Ничего подобного. Во флоротерапии цвет играет вовсе не ту традиционную роль, к которой мы привыкли. Скажем, зеленый цветок совсем не обязательно успокаивает, а красный - возбуждает.

Красные цветы со слабым запахом, как раз наоборот, подходят для лечения гипертонии, отлично снижая давление. А еще ими лечат печень, желудок и систему кроветворения. А вот желтые и фиолетовые с сильным запахом - панацея от ран, ожогов, инфекции. В этих цветах особенно много убивающих бактерии фитонцидов.

Стало быть, если женщина лечится от бесплодия, вызванного стрессом, то красные орхидеи ей точно не помогут. А вот букет свежесрезанных белых хризантем - очень может быть...

Цветок солдата не обидит

Начальник госпиталя в Монтгомери не раз видел чудеса, которые творят цветы. Как-то сюда привезли здоровенного парня. Он был серьезно контужен, к тому же отказала почка. Обычное лечение не помогало. А цветы... Ежедневно в палату Майкла Керстайна приносили свежесрезанные букеты красных гладиолусов. Он должен был смотреть на цветы, нюхать и непременно брать их в руки. Три раза в день по одному часу. И через месяц почка заработала!

- Чем это можно объяснить?

- Обмен энергетикой между человеком и цветком происходит за счет особых пи-волн.

Справка

Пи-волны (поляризационные волны) обнаружены экспериментально с помощью прибора радиэстезиметра. Исходя от растений, они образуют вокруг них ауру. До недавнего времени пи-волны не были известны.

Для налаживания работы сердца, легких, печени или почек необходимо, чтобы частота колебаний волн растений и частота колебаний больного органа совпали. Это предварительно и проверяют с помощью специального прибора - пи-регулятора. Так вот, поляризационные пи-волны красных гладиолусов по частоте колебаний как нельзя лучше подходят к частоте колебаний человеческой почки. А, скажем, пи-волны белых лилий совпадают с ритмом сердца. Но и это не все. Цветы умеют... сочувствовать! Экспериментально доказано: растительные клетки и клетки нервной системы человека могут "понимать" друг друга и "обмениваться" информацией. И если цветок "почувствует", что вам плохо, он будет "стараться".

Любите и дарите

Известно: солдат, пришедший с войны, с трудом вписывается в мирную жизнь. 40% бывших вояк не могут найти себе пару, 35% женатых разводятся, а 15% кончают жизнь самоубийством. В госпитале Максмауда с такими работают флоропсихологи. Для постановки диагноза пациенту достаточно просто... собрать букет. Если он "разношерстный" - у человека психические проблемы. Если букет из цветов теплой гаммы - нервная система на пределе. Цветы холодной гаммы собирают, как правило, люди с крепкими нервами.

Советы доктора Максмауда

Никогда не дарите женщинам розы вперемешку с другими цветами. Из-за разномастной энергетики это может вызывать у дамы раздражение.

Поругались? Поставьте на кухне или в комнате букет в холодных тонах. Это поможет снизить накал ссоры.

Непослушного малыша можно призвать к порядку с помощью... белых ромашек. Цвет и запах этих цветов действуют как своеобразный успокоительный коктейль, а количество лепестков заставляет сосредоточиться на цветах.

Не ставьте дома цветы, выращенные с добавлением искусственных красителей (так приобретает свой цвет голубая гортензия). Эти цветы останутся "глухи" к вашим запросам.

Умри от ора мандрагоры

В Cредние века многие опасались мандрагоры. Считалось, что она вырастает из семени повешенных преступников и бутоны открывает только на кладбище. А если сорвать нежно-фиолетовый цветок, то он... закричит так страшно, что его "убийца" тут же умрет или сойдет с ума!

Красно-белый - к смерти?

Существует немало примет, связанных с цветами.

В больницы Великобритании нельзя приносить красно-белые смешанные букеты. Особенно - из роз. Считается, что больной, которому предназначен букет, непременно умрет.

Живые цветы в волосах невесты? Плохо! Либо свадьба расстроится, либо жить молодые будут недолго.

Дарить на свадьбу красные розы нельзя: к разводу.

Цветок зацвел не в свое время? К несчастьям.

Нельзя подбирать сухие цветы. Они уже мертвые, а, значит, вы подбираете смерть...

Если в ночь на Ивана Купалу увидеть цветение папоротника (он цветет лишь одну ночь), счастливчику откроется множество тайн.

Цветы с желтым венчиком предохраняют от колдовства.

Найдете в цветах сирени "пятилистник" - будете счастливы весь год!

В Иране не принято дарить девушкам цветы. Считается: негоже сравнивать девушку с цветком, ибо она несравненно прекраснее.

Запомни!

Розовая гвоздика усмиряет головную боль, смягчает кашель и першение в горле.

Ландыш повышает работоспособность сердечной мышцы, нормализует давление, укрощает аритмию и одышку.

Гиацинт укрепляет иммунную систему организма.

Белый нарцисс улучшает работу желудочно-кишечного тракта, лечит гастриты.

Красная роза обладает противоинфекционным действием (особенно это касается болезней дыхательных путей).

Желтая роза показана при болезнях сердца и тошноте.

Белая роза избавляет от состояния страха, ночных кошмаров, лечит аритмию, улучшает циркуляцию крови.

Фиалка обладает хорошим противоаллергическим и противовоспалительным эффектом; особенно полезна при дерматозах и других аллергических поражениях кожи.

Белые хризантемы снимают нервное напряжение, помогают при лечении психических расстройств.

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