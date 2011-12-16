В США спасли младенца, который родился с 270 гр веса (фото)

В Лос-Анджелесе (США) врачам удалось спасти самую маленькую девочку в мире, которая при рождении весила всего 270 граммов.

За жизнь Мелинды врачи боролись четыре месяца, сейчас она окрепла, подросла и готова с мамой наконец отправиться домой.

22-летняя мать родила девочку на 24-й неделе беременности. Шансы выжить у таких детей, как правило, невысокие, но благодаря мастерству врачей и воле к жизни кроха преодолела все трудности.

И даже больше - несмотря на предостережения медиков, она не стала калекой. Маленькая Мелинда здорова, и Новый год сможет встретить дома.

Отметим, предыдущий "рекордсменке" среди недоношенных младенцев, родившейся с весом 260 граммов, уже исполнилось 7 лет.

Еще одна девочка, которая весила 280 граммов, сегодня изучает психологию в престижном колледже. Большинство недоношенных младенцев, которые выжили - девочки.

Медики это объясняют тем, что зародыш женского пола развивается быстрее, чем мужской, и имеет к моменту преждевременного появления на свет лучше сформированные внутренние органы.

ru.tsn.ua

Фото bigpicture.ru