Раскрыт секрет плохого настроения у женщин и как с ним бороться

Приступы раздражительности - врожденная черта женщин. Женский организм вырабатывает меньше "гормона счастья", чем мужской.

Мозг женщины склонен к повышенной тревожности, депрессии и быстрым переменам настроения

Ученые раскрыли причину приступов плохого настроения у женщин. Оказалось, что постоянные перемены настроения у представительниц прекрасного пола объясняются особенностями функционирования мозга.

Британский таблоид The ​​Daily Mail обобщил ранее проведенные исследования и пришел к выводу, что приступы раздражительности - врожденная черта женщин.

Мозг женщины склонен к повышенной тревожности, депрессии и быстрым переменам настроения. Более того, эти особенности могут усиливаться из-за высокобелковой низкокалорийной диеты, которую многие используют, чтобы похудеть.

По статистике, депрессией страдает каждая четвертая женщина в мире, в то время как среди мужчин жертвами такой болезни является лишь каждый десятый.

Впрочем, отчасти такие результаты исследователи объясняют повышенным вниманием женщин к своему здоровью и желанием с помощью врача избавиться от симптомов депрессии.

Впрочем, недавно ученые из шведского Института Каролинкса на основе томографии мозга провели исследование и пришли к печальным выводам.

Оказывается, у женщин больше рецепторов "гормона счастья" серотонина, чем у мужчин, а также сниженный уровень белка, который "подбирает" отработанный серотонин. Ученые отметили, что клетки обзаводятся максимальным числом рецепторов именно тогда, когда испытывают дефицит химических веществ - в данном случае серотонина. Таким образом, изначально у женщин слишком мало серотонина.

Другие исследования подтверждают эту гипотезу: ученые Монреальского университета обнаружили, что мозг мужчины в среднем выделяет на 52% больше серотонина, чем мозг женщины.

В то же самое время половой гормон эстроген, возможно, влияет на женщин сильнее. Он "стимулирует рецепторы серотонина в мозге", считает психиатр Андрей Новак из Ирвинской медицинской школы Калифорнийского университета.

"Возможно, это объясняет, почему уровень серотонина у женщин резко снижается вслед за уровнем эстрогена, особенно накануне менструации, после родов и в период климакса", - пишут авторы статьи.

К тому же у женщин в жизни больше стрессов и психологических травм, и со временем мозг теряет способность регулировать настроение и половое влечение. Поэтому женщины более подвержены депрессии.

Женщинам, склонным к раздражительности, рекомендуют сходить к врачу ("возможно, мягкие антидепрессанты помогут") или изменить образ жизни ("стресс, нездоровое питание, недостаточные физические нагрузки и даже дефицит солнечного света, как считается, подавляют выработку серотонина").

Кроме того, следует употреблять в пищу продукты, богатые аминокислотой триптофаном - сырьем для выработки серотонина в организме. Это, например, индейка и зерновой творог. "Но не злоупотребляйте белковой пищей и не урезайте количество калорий", - предостерегают специалисты.

По данным ученых Оксфордского университета, три недели ограничения калорийности снижают уровень триптофана, особенно у женщин.

Газета предлагает свое меню для хорошего настроения - хлопья для завтрака из цельного зерна, богатые витамином B и магнием - веществами, которые мы активно употребляем в состоянии стресса.

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