Чернослив лечит зубы

Мексиканские ученые доказали эффективность чернослива для лечения кариеса и воспаления десен. Они обнаружили, что чернослив замедляет рост и уничтожает бактерии, которые вызывают заболевания полости рта.

Вещество, содержащееся в черносливе, эффективно борется также с бактериями, которые связаны с возникновением зубного камня. Автор исследования Хосе Фаусто Риверо считает, что это открытие в скором времени найдет практическое применение.

Главная сложность состоит в том, что еще предстоит создать технологию, которая позволит выделить из чернослива антибактериальное вещество в количествах, необходимых для производства в фармацевтике.

likar.info