Дельфин излечил девочку от слепоты: 10-летняя Яна Мазурок, которая с рождения могла различать только свет или темноту, теперь может рассмотреть даже изображение на фотографиях. Об этом пишет "Комсомольская правда ".

В семье кемеровского дальнобойщика Анатолия Мазурока и его супруги Аллы первого ребенка ждали много лет. У Аллы больное сердце, врачи запрещали ей рожать. Но она мечтала о дочке. И вот наконец долгожданная весть: у них будет малыш! 36-летняя Алла чувствовала себя прекрасно и продолжала работать продавцом в магазине. Но как-то раз, будучи уже на 30-й неделе беременности, подняла тяжелую коробку и почувствовала в животе сильную боль... Женщину отвезли в больницу, где она и родила преждевременно девочку. Яна весила тогда всего 1650 граммов.

Через несколько месяцев родители стали подозревать, что с дочкой что-то не так!

- Когда Яночке исполнилось полгода, окончательно стало ясно: она не видит ни нас, ни игрушки, - вспоминает мама Яны Алла Мазурок. - В годик врачи еще больше ошарашили: у нее детский церебральный паралич. Не будет ни стоять, ни ходить…

"Двусторонняя ретинопатия недоношенных" - такой диагноз записан в медкарточке девочки. Проще говоря, атрофия зрительного нерва и катаракта. Яна реагировала на свет, но не видела предметы. Практически нулевое зрение. В 9 лет Яна уже считалась неизлечимой. Родители, перебрав множество клиник по стране, узнали про дельфинотерапию. И повезли дочку в Евпаторию.

- Нас словно сама судьба туда привела. Представляете, дельфина, которому предстояло работать с дочкой, звали Ян! - говорит Алла. - Когда девочку опустили в воду, она взяла дельфина за плавники. Тот "поцеловал" ее носом в лоб. А Яна его - в "подбородок". И напряженный лобик дочки, как мне показалось, разгладился. Дельфин нашел нужную точку и снял головную боль, которая годами мучила Яну. На третий день после игры-лечения Яна сделала два шага. Сама!

Курс лечения состоял из восьми сеансов, каждый длился по 30 минут. Суть его заключается в том, что человек излечивается, испытывая яркие, положительные эмоции. С каждым днем девочка все больше радовала своими успехами родителей. А через несколько месяцев, уже приехав домой, она шокировала офтальмологов, впервые описав им картинки с таблицы.

Сейчас Яне 10 лет. Она вытряхивает из семейного альбома фотографии. Я перемешиваю их и прошу рассказать, что она видит. Яна подносит каждый снимок к глазам:

- Здесь я с мамой, на голубой скамейке сижу. А это я маленькая, мне года три было.

Сейчас ее зрение с нулевого улучшилось до -7!

- Мы составили для Яны индивидуальный курс лечения, - рассказывают сотрудники дельфинария в Евпатории. - Помимо общения с дельфином, в него входили и другие санаторно-курортные процедуры. Однако после общения с животным девочка рассказывала нам такое, что мы не верили своим ушам. Говорила, что чувствует, "как Ян вытаскивает из ее тела жилы с болезнью". Буквально через пару сеансов у девочки исчезли постоянная головная боль и слабость в теле. Исцеление происходит, потому что дельфин постоянно испускает ультразвуковые волны и побуждает людей к общению. Кроме того, огромную пользу приносит морская вода, в которой находится пациент.

newsland.ru