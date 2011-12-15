Ученые определили идеальную высоту женского каблука

Американские ученые под руководством Майка О`Нила определили идеальную высоту женского каблука.

По их подсчетам каблук должен составлять 2,5 сантиметра.

Ученые провели исследования, в ходе которых было установлено, что считающаяся во всем мире безопасной высота шпильки в пять сантиметров не способствует сохранению здоровья. Специалисты выявили, что самый полезный каблук в два раза ниже.

Однако медики предупреждают любительниц шпилек о том, что постоянное ношение туфель на чрезмерно высоком каблуке может привести к довольно серьезным последствиям. Но, как оказалось, полный отказ от каблука не менее вреден. А так как в последнее время очень многие женщины все больше отдают предпочтение обуви на плоской подошве, специалисты заметили, что любительницы такой обуви все чаще стали обращаться за медицинской помощью.

Ученые объяснили это тем, что в обуви без каблука стопа оказывается неустойчивой, потому что постоянно съезжает при ходьбе во внутреннюю часть. Результатом этого становится растяжение сухожилий, боль в ногах и пальцах. По словам ученых, необходимо носить обувь хотя бы с небольшим каблуком.

Напомним, в прошлом году ученые Нортумбрийского университета пришли к выводу, что женщины, старающиеся привлечь к себе внимание с помощью элегантной обуви, напрасно тратят время, силы и деньги. По их словам, мужчины не замечают, во что обута девушка, их гораздо больше интересует ее фигура и пластика в движениях.

korrespondent.net