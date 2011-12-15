Чем вреден магазинный майонез?

Александр Константинович Батурин, замдиректора Института питания РАМН, советует:

«Делая овощной салат, постарайтесь не злоупотреблять майонезом. Придумайте заправку попроще, которая будет содержать меньше калорий и состоять в основном из растительного масла. Это позволит сохранить изначальный вкус продукта. Есть даже такая поговорка: «Неумелая хозяйка добавляет в свои блюда майонез». И в самом деле, что бы мы не готовили, если мы заправляем это майонезом, то именно его вкус мы и чувствуем, а не вкус самого блюда. Причем касается это не только домашних блюд, но и еды в общепитах: заказывая какое-то мясо по-французски, оказывается, что там и мясо толком не найти, так как все полито майонезом и сыром…

Во Франции заправка блюд приобретенным майонезом считается моветоном. На родине этого соуса его используют не часто, но когда используют – выбор падает на домашний.

Готовится он очень легко: нужно взять полстакана растительного масла, одно яйцо, столовую ложку уксуса, сахар и соль по вкусу. В фарфоровую чашу вылить сырой желток, посолить и перемешать венчиком. После этого постепенно (по чайной ложке) добавлять растительной масло, после каждого раза тщательно перемешивая его с желтком. Когда желток и масло образуют густую однородную массу, нужно добавить уксус, а если соус получился очень густым, добавляется столовая ложка теплой воды. Чтобы сделать вкус более острым, можно добавить ¼ чайной ложки горчицы, которую следует перемешать с желтком до добавления масла.

Такой майонез содержит лишь один желток, а следовательно и содержание холестерина, которого вы употребите, будет очень мала.

Можно также приготовить относительно полезный соус совсем без яиц. Для этого потребуется 70 мл молока, 70 мл оливкового масла, 70 мл рафинированного подсолнечного масла, столовая ложка сока лимона, соль, горчица и зелень. Вылейте масло и молоко в стакан для тщательного взбивания (все должно быть примерно равной температуры). Взбейте при помощи блендера, и добавьте лимонный сок, зелень и горчицу.

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