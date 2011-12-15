5 способов перебороть тягу к сладкому

Регулярно тянет на сладкое? Известно, что быстрые углеводы поднимают настроение, поэтому обычно сладкими десертами человек заедает неприятные эмоции. Предлагаем вам попробовать 5 способов борьбы с тягой к сладкому, которые основаны исключительно на замещении эмоций.

Общение с позитивным другом

Наверняка у вас есть друг или подруга, которая заряжает все вокруг положительными эмоциями или оптимизмом. Когда вам захочется съесть шоколадный торт или коробку конфет, вместо похода в кондитерский магазин, пригласите именно такого веселого друга на прогулку или в гости. Общение с ним наверняка поднимет настроение так, что о десерте вы и не вспомните.

Посмотрите видео

Выберите несколько фильмов, которые вы хотите посмотреть, или уже виденных, но которые заряжают вас позитивными эмоциями. Когда вам будет грустно и рука потянется за пирожным, быстрее хватайте пульт и ставьте один из этих фильмов! После 1,5 – 2 часов киносеанса о плохом настроении вы забудете наверняка! А если не можете смотреть фильмы без жевательных движений, похрустите яблоком или съешьте любой другой фрукты или овощ.

Разденьтесь

Звездные диетологи рекомендуют: когда вас тянет на сладкое, разденьтесь перед большим зеркалом. После того, как вы увидите все несовершенство своей фигуры, вы вряд ли захотите впихнуть в себя парочку печений, чтобы животик стал еще больше, а бока висели еще сильнее.

Переключитесь на другие дела

Вас так и тянет к холодильнику за пирожным? Особенно сильна эта тяга во время стресса, когда нам необходимо сделать много дел. Так не откладывайте эти дела! Включите радио, и поставьте себе цель за 5 песен вытереть пыль во всей квартире. А перед этим замочите гору грязной посуды в горячей воде, чтобы ее было легче отмыть. У вас всегда найдутся дела, с которыми вы можете расправиться быстро, стоит только взяться за них! И, вероятно, когда вы закончите, никакое пирожное вам будет не нужно.

Помечтайте

Построение планов всегда улучшает настроение. Например, придумайте, какой наряд вы наденете на корпоративную новогоднюю вечеринку в этом году или распланируйте следующий отпуск. Почитайте в интернете интересные статьи, сделайте заметки, и вы почувствуете, как положительные эмоции стали перевешивать отрицательные. И даже ноябрь за окном не покажется таким серым!

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