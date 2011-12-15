Корица убивает вирус гриппа

Корица — одна из самых популярных специй на Востоке. Кулинары обязательно добавляют её в сладкие блюда, а также в блюда из мяса и овощей. Однако, помимо удивительного притягательного аромата, специя обладает уникальными свойствами для организма человека. Недаром в восточной кухне корицу с древних времён используют не только, как ароматическую добавку, но и как лекарство от многих болезней.

Сочетание имбиря и корицы укрепляет иммунитет и служит профилактикой болезней почек. Приверженцы индийской аюрведы используют корицу как средство для улучшения работы кровеносной системы. Учёные приводят довольно интересные факты о специфических свойствах этой специи: в начале двадцатого века в Испании свирепствовал страшной вирус гриппа, унёсший тысячи человеческих жизней. Однако рабочие фабрики по производству корицы остались живы, более того, не было зафиксировано ни одного случая заболевания на производстве.

Правда, главная особенность корицы заключается не в целебных свойствах специи. Корица регулирует уровень сахара в крови после каждого приёма пищи. Специя поддерживает мышцы человека в отличной форме, но при этом ускоряет обмен веществ и «поглощает» лишние калории. Нельзя найти более полезный продукт для диетического питания. Медики советуют добавлять корицу в горячие и холодные блюда, в закуски и выпечку. Особенно полезной специя считается для людей, больных диабетом второго типа.

Похудение с корицей пройдёт гораздо легче. Аромат специи улучшит память, реакцию и настроение человека, что очень важно во время диеты, ведь организм не дополучает калории, поэтому худеющий человек нередко чувствует слабость и усталость. Не стоит забывать, что корица — это мощное противогрибковое и воспалительное средство. Специя подавляет рост микроорганизмов и плесени, а также убивает кишечную палочку.

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