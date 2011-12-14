Креветки защищают здоровье сердца

Австралийские ученые выделили из голов креветок пигмент, который укрепляет сердечно-сосудистую систему человека.

Вещество астаксантин, которое придает красный цвет креветкам в процессе их приготовления, снижает риск развития гипертонической болезни, инсульта, ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда.

Ученые обнаружили, что астаксантин намного мощнее других антиоксидантов, содержащихся в овощах и фруктах, а также по свойствам в сотни раз сильнее витамина Е, который способствует защите клеток организма от старения.

likar.info