Креветки защищают здоровье сердца
13:07, 14 декабря 2011Зарубежные новости
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Снижают риск гипертонии, ишемической болезни, инфаркта
Австралийские ученые выделили из голов креветок пигмент, который укрепляет сердечно-сосудистую систему человека.
Вещество астаксантин, которое придает красный цвет креветкам в процессе их приготовления, снижает риск развития гипертонической болезни, инсульта, ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда.
Ученые обнаружили, что астаксантин намного мощнее других антиоксидантов, содержащихся в овощах и фруктах, а также по свойствам в сотни раз сильнее витамина Е, который способствует защите клеток организма от старения.
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