Три продукта, от которых не уснешь

Если вы плохо спите, ваше здоровье под ударом. От каких продуктов лучше отказаться тем, кто хочет выспаться?

Копченое мясо содержит много тирамина. Эта аминокислота стимулирует выработку норадреналина, и человек чувствует подъем сил. В копченой колбасе тоже есть тирамин, а также нитраты с нитритами, которые усиливают приток крови к мозгу.

Кофеин блокирует производство мелатонина в мозге. Под влиянием кофе сужаются сосуды пищеварительного тракта, расширяются сосуды сердца. Кровь в организме перераспределяется, сердечная мышца работает быстрее, растет давление. В норме ничто не должно тревожить сон. Но кофе обладает мочегонным эффектом, и человек встает среди ночи в туалет.

Любая острая еда - перец, горчица, хрен - это причина изжоги. Сфинктер, мышца, соединяющая пищевод и желудок, расслабляется, и желудочный сок может попадать из желудка в пищевод, вызывая изжогу. При изжоге кислота раздражает пищевод, и человек не может уснуть.

Как лучше всего питаться?

От копченого мяса лучше отказаться. В его состав входят консерванты и добавки, а так же много соли, насыщенных жиров и холестерина. Копченое мясо вызывает рак.

Лучше ограничиться 1 чашкой кофе в день, и лучше утром. Вечером - за 3 часа до сна, чтобы кофеин прекратил действие.

Острое тоже следует ограничить и съедать в день либо половинку красного перца, либо чайную ложку хрена, либо чайную ложку горчицы.

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