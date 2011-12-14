Врачи выявили аллергию на Новый год

Временем аллергии принято считать осень и весну. Новое исследование показало, что спровоцировать обострение болезни может и Новый Год. Вернее все атрибуты зимнего праздника – елка, украшения, которые успевают, лежа в шкафу, напитаться пылью.

Кроме того, новогодние ароматические смеси, которые принято ставить в комнату для ароматизации, способны вызвать очень острую реакцию. Поэтому аллергикам стоит с большой осторожностью посещать магазины в праздничный период, продавцы особенно активно ароматизируют помещения, чтобы создать ощущение праздника.

Доктор Джозеф Лейджа, аллерголог из Мемориального госпиталя Готлиб, составил список рекомендаций для аллергиков на праздники. Во-первых, опасность могут представлять традиционные новогодние блюда, мандарины и прочие цитрусовые.

Вторая проблема - нередко симптомы аллергии зимой принимают за простуду. Потом, дабы себя обезопасить, лучше выбрать искусственную елку, ведь на натуральной елке может произрастать грибок. С этой же точки зрения небезопасны увлажнители воздуха. Они провоцируют рост плесени в помещении. Стоит поддерживать влажность на уровне менее 50%.

zdr.ru