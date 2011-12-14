Продукты от высокого давления

1. Курица или индейка, нежирная телятина

Мясо не должно быть жирным, копченым или вяленым. Как правило, именно жирности и копчености виноваты в том, что появляются вредные холестериновые бляшки, закупоривающие сосуды, в следствии чего и повышается давление. Готовить мясо лучше без масла. И еще лучше - без соли. А «подсолить» вкус помогут лимонный сок, соевый соус, зелень (петрушки, укроп или базилик).

2. Капуста, морковь, свекла

Эти полезные овощи содержат еще нужные для сердца калий и магний, поэтому польза от них двойная. А клетчатка из любых овощей борется с вредным холестерином, не давая ему всасываться в кровь. Помогают не переедать.

3. Курага, изюм

Помимо того, что сухофрукты содержат калий и магний, они еще помогут справиться с тягой к сладкому, которое из рациона гипертоников лучше исключить.

4. Цельнозерновые продукты

В основном это относится к хлебу или кашам. Они помогут наполнить организм энергией и продлить ощущение сытости. Ведь все цельнозерновые продукты относятся к полезным «долгим» углеводам. А крупы содержат не только полезную клетчатку, но и микроэлементы для сосудов.

5. Морепродукты, морская капуста

Помимо фосфора и йода, содержат также калий и магний, помогают дольше сохранить ощущения сытости.

6. Рыба

Желательно нежирная морская, типа трески, морского окуня. Хотя в жирной рыбе содержатся полезные Омега-3 кислоты, необходимые для сердечной мышцы, но в ней не так много магния и фосфора, необходимого для сосудов и хорошего кроветворения, как в нежирной.

ВАЖНО!

Избегайте продуктов, содержащих много животных жиров: колбас, жира, сливочного и топленого масла. Треть жира в вашем рационе гипертоника должна быть растительного происхождения. В тушеные блюда можно добавлять подсолнечное или оливковое масло. И свежие салаты лучше заправлять оливковым маслом, а не майонезом.

К «вредным жирам» также относится крем из тортов, практически все сыры и сало.

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