Топленое молоко — средство от головной боли

Украинские ученые советуют использовать вместо анальгетиков топленое молоко. Пить топленое молоко рекомендуется маленькими глотками в теплом виде — так оно принесет больше пользы. Если после рабочего дня вы хотите расслабиться и снять стресс, то топленое молоко лучше предпочесть алкоголю.

Для профилактики головных болей медики рекомендуют каждый вечер перед сном пить стакан теплого топленого молока. Этот напиток подойдет страдающим нарушением сна, детям, беременным, диабетикам и просто ослабленным людям.

feelgood.com.ua