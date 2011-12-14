Диета Перриконе: похудение и омоложение за 3 дня

Американский дерматолог Николас Перриконе заявил о создании диеты, которая всего за три дня улучшит состояние кожи. Специально разработанный рацион очистит кожу от высыпаний и подтянет ее лучше косметических лифтинг-средств.

Диета получила название «Face lift diet». Она основана на уверенности Перриконе в том, что сахар, соль, алкоголь и кофе провоцируют воспаления на коже, а также ведут к преждевременному старению. Соответственно, данные продукты нужно исключить из рациона, заменив продуктами, хорошо влияющими на кожу. В состав полезных для кожи блюд входят те, что богаты жирными кислотами омега-3 и антиоксидантами. Эти соединения защищают оболочку клеток кожи, помогая им удерживать воду.

Кроме того, диетолог рекомендует пить как можно больше минеральной воды.

Итак, тем, кто хочет улучшить состояние кожи в рекордно быстрые сроки, рекомендуется в течение трех дней питаться преимущественно семгой, зелеными овощами, ягодами и орехами.

Кроме кофеина, сахара, алкоголя и соли, придется отказаться от продуктов из пшеницы.

Диету нельзя назвать разнообразной – первый день не сильно отличается от второго. На завтрак рекомендуется съесть 200 г филе семги, 4 столовые л. овсянки, 100 г любых ягод.

Обед состоит из огурцов и помидоров, 150 г рыбы или куриного мяса, фруктов. В салат из овощей можно добавить креветки и немного курицы, заправив все каплей оливкового масла и сбрызнув лимонным соком.

Ужин обязательно включает рыбу или мясо курицы — около 150 г, один несладкий йогурт, 4 грецких ореха и половину яблока.

Перед каждым приемом пищи нужно выпивать 300 мл воды — это аксиома диеты Перриконе.

В течение дня позволяются перекусы и что удивительно даже перед сном. Правда они должны быть очень лаконичными – йогурт или сухарик с чашкой травяного чая.

Создатель такой щадящей диеты утверждает, что к третьему дню вы заметите снижение веса. Отказ же от кофеина и соли позволит избавиться от отечности.

Если тренировочный курс вы перенесли легко, Перриконе рекомендует более сложный вариант и более действенный. «Серьезная» диета рассчитана на 28 дней и обещает похудение, чистую кожу, отличное самочувствие и заметное омоложение на несколько лет.

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