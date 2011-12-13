Девочки - мстительнее и обидчивее мальчиков

Когда друзья подводят, не соответствуя ожиданиям, девочки в возрасте десяти лет больше расстраиваются, чем мальчики, установили сотрудники Университета Дьюка, пишет The Times of India. Эксперты сделали данный вывод после серии экспериментов.

Так, девочки, как и мальчики, заявляли, что они попытаются отомстить обидевшему их другу. Когда их ожидания сталкивались с несоответствием реальности (например, если друг делился с другими секретами), они оскорбляли друга или угрожали закончить дружеские отношения.

Девочки также сообщали: их в большей степени тяготил проступок приятеля, они больше злились и огорчались, полагая, что другу на них наплевать или же он просто пытался их контролировать.

Как рассказывают авторы изыскания Джули Маккевой и Стивен Ашер, детям предложили представить, что их обидел друг. В качестве сценариев развития сюжета предлагалось более десяти ситуаций (например, друг подвел во время выполнения школьного проекта и оба получили плохую оценку, или он не прореагировал должным образом на сообщение о заболевшем питомце).

Притом, детям нужно было дать оценку ситуации и описать свои чувства. Оказалось, девочки не уступали мальчикам по части мстительности и агрессивности, а иногда и превосходили, что идет вразрез с предыдущими изысканиями.

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