Поражающий факт о длительности жизни вегетарианцев

Последние исследования британских ученых должны всерьез напугать вегетарианцев: полный отказ от мяса приводит к быстрому старению кожи и преждевременной смерти.

Что касается женщин-вегетарианок, то исследователи пугают нарушением в работе их репродуктивной функции. Так даст о себе знать дефицит белка и других микроэлементов, которые человек обычно получает из мяса.

Однако злоупотребление мясными продуктами, особенно такими, как сосиски и ветчина, не менее опасно. В этом случае можно заработать рак желудка. Оптимальное употребление мяса для взрослых – 3-4 блюда в неделю.

likar.info