Топ-10 самых ужасных последствий пластической хирургии

Мечтаешь стать красивее и совершеннее? И уже даже копишь деньги на пластическую операцию? lady.tochka.net умоляет, не спеши, подумай, ведь пластическая хирургия не такая уж и безобидная.

И это только на первый взгляд кажется, что подправить губы, увеличить грудь и уменьшить нос – совсем несложно. Но всегда надо помнить, что это операции, которые могут иметь последствия для твоего здоровья. И плох тот врач, который не предупредит тебя обо всех рисках.

И на страницах глянцев обычно не говорят, что 30% операций по коррекции груди и 20% ринопластики – работа над ошибками. Кроме того, хирурги используют не совсем легальные препараты, в погоне за дешевизной закупают средства с истекшим сроком годности. А препараты, которые попадают к нам контрабандой, хранятся без соблюдения нужных условий.

10 рисков пластической операции (по возрастающей)

10. Гематома – то есть скопление крови при закрытых повреждениях, которое сопровождается разрывом сосудов и попаданием крови в окружающие ткани.

9. Сэром – скопление жидкости на месте хирургических ран, которую приходится откачивать.

8. Некроз – отмирание живых клеток и тканей, потому что нарушается кровоснабжение в результате действия органических токсинов, чужеродных белков и механического повреждения.

На фото Ла Тойя Джексон – большая любительница пластической хирургии.

7. Повреждение нервов – в результате, так сказать, хирургического несчастного случая повреждаются нервные клетки, и это последствие может быть постоянным.

6. Инфекция – практически любая: бактерия, грибок, вирус, причем может попасть в организм даже во время липосакции из-за нестерильности и непрофессионализма.

5. Гипертрофический шрам – это довольно большой красный рубец, который может появиться в месте разреза по непредсказуемым причинам.

4. Парестезия – это один из видов нарушения чувствительности с онемением и покалыванием.

3. Вероятность кровотечения – это постоянный риск при любых оперативных вмешательствах. Причем кровотечение может быть как незначительным, так и катастрофическим.

2. Птоз верхнего века – невольное опущение века при почти полном отсутствии контроля над мимикой. Это может быть результат не только операций на веках, но и процедур, например, инъекций ботокса. Во время подтягивания кожи век пациент может потерять зрение.

1. Смерть – смерть в результате пластической операции вероятна, хотя и не так часто бывает. Но стоит помнить, что смертельно опасной может быть даже липосакция. А ботокс в большом количестве может привести к коме.

Так что, прежде чем решаться на операцию, лучше хорошенько все взвесь. И присмотрись к себе – возможно, твое недовольство внешностью не повод рисковать жизнью.

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