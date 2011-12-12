Бананы помогут "истребить" половые инфекции?

Медики выявили особые вещества, содержащиеся в бананах.

Бананы содержат особые компоненты, которые замедляют развитие заболеваний, передающихся половым путем, вплоть до вируса иммунодефицита. К такому открытию пришли американские ученые. Исследователи из медицинской школы Мичиганского университета заявляют, что в бананах содержится большое количество химических соединений, которые являются ингибиторами даже ВИЧ-инфекции, сообщают «ИнтерНовости».

Один из авторов исследования, профессор биологической химии Эрвин Гольдштейн, отмечает, что специалисты нашли оптимальный метод, позволяющий получать из бананов сахар-связывающий белок - лектин.

Дело в том, что лектины в бананах обладают уникальным противовирусным эффектом. При попадании в организм опасных бактерий лектины прикрепляются к ним, связывают на молекулярном уровне и препятствуют их проникновению в жизненно важные органы. По силе воздействия лектины не уступают двум самым дорогостоящим фармацевтическим препаратам-ингибиторам.

Эксперты убеждены, что лектины, полученные из бананов, можно успешно использовать даже против вагинальных микробицидов, чтобы снизить риск передачи не только ВИЧ, но и других половых инфекций…

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