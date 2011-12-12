Эстонский врач проводил опыты на людях

Эстонских врачей, проводивших незаконные исследования на пациентах, приговорили к штрафам. Как сообщает Delfi, соответствующее решение Тартуский уездный суд вынес в отношении главного врача Валгаской больницы Андреса Селля, а также бышего председателя эстонского комитета по этике проведения исследований на людях, профессора Тартуского университета Лембита Алликметса.

Как сообщалось ранее, с апреля по сентябрь 2006 года в клинике университета и центре хирургии Medex были проведены 64 хирургических вмешательства. В ходе операций для наркоза был использован 2-хлоропрокаин, который не зарегистрирован в Эстонии и запрещен к ввозу на территорию страны. В 2008 году в двух научных изданиях появились статьи, описывающие исследования препарата.

Следователи выяснили, что Селль, как организатор испытаний, получил 2-хлорпрокаин в Швейцарии. После этого он склонил Алликметса к подделке разрешения на проведение исследований в Эстонии.

В результате суд признал Селля виновным в проведении незаконных экспериментов на людях, незаконном ввозе запрещенного препарата, а также склонении другого лица к подделке документов и использовании последних. Врача приговорили к штрафу свыше 31 тысячи евро.

Вина Алликметса в фальсификации разрешения на проведение исследований также была доказана. В связи с этим он был оштрафован на 1524 евро.

medportal.ru