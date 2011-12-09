Бутерброд с колбасой - убийственное сочетание

Этот самый простой способ перекусить губит ваше здоровье. Как утолить голод и не навредить здоровью?

Достоинства

У хлеба много достоинств. Он богат клетчаткой, которая не усваивается организмом и выходит наружу в неизменном виде. Клетчатка "выметает" все лишнее и очищает организм.

Пережевывая хлеб, мы очищаем зубы. Кроме того, образуется химическая среда, убивающая вредные бактерии.

Недостатки

Бутерброды повышают аппетит. У бутерброда с колбасой высокий гликемический индекс. Чем выше индекс, тем быстрее глюкоза попадает в кровь, провоцируя выработку инсулина. Чем больше выплеск инсулина, тем быстрее вы снова захотите есть и почувствуете себя уставшим и голодным.

Бутерброды грозят ожирением. В бутерброде много жира (колбаса) и углеводов (хлеб). Простые углеводы в белом хлебе сразу из желудка в виде глюкозы попадают в кровь. Ее избыток сразу откладывается "на черный день" в виде гликогена в печени или в виде жировых отложений.

Бутерброды вызывают старческое слабоумие. Продукты из белой муки и переработанное мясо содержат нитрозамины. Эти вещества могут, по одной из гипотез, быть причиной болезни Альцгеймера. Они разрушают гематоэнцефалический барьер мозга, что открывает токсинам прямую дорогу к мозгу.



Что делать

Сделайте бутерброд из хлеба с цельными злаками, свежих помидоров и огурцов. Простые углеводы вы замените на сложные. Они не вызывают всплеска инсулина и сахара в крови, следовательно их гликемический индекс ниже: в белом - 71, а в хлебе с цельными злаками - 50.

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