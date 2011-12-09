Начинается время опасной новогодней истерии

Не секрет, что время перед Рождеством и Новым Годом очень напряженное. Ученые из Университета Эдинбурга заявляют: сбои в распорядке жизни и переедание нарушают гормональный фон, поэтому поведение людей меняется в этот период, пишет The Daily Mail.

По словам специалистов, новогодняя истерия неизбежна. Доктор Роберт Ластиг из Калифорнийского Университета соглашается с тем, что в данное время человек действует, будучи в зависимости от гормонов. Его посещают нерациональные мысли, и он совершает нерациональные поступки.

Скорее всего, за этим стоит смесь кортизола, серотонина и допамина. Итак, из-за праздничной атмосферы у человека происходит всплеск гормона радости - серотонина. А его накопление выливается в стресс и повышенную концентрацию кортизола. Поэтому человек пытается найти удовлетворение, например, в еде. Это помогает за счет повышения уровня допамина, но лишь на время.

А со временем требуется все больше еды, дабы допамин имел тот же эффект, что и раньше. Отсюда - переедание, скачки в показателях инсулина и сахара. Одновременно с этим повышенный стресс приводит к увеличению давления, подавлению иммунитета и повышенной выработке сахара.

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