В Польше пьяный мужчина устроил стрельбу в магазине

В одном из торговых центров в польском городе Катовице пьяный мужчина устроил стрельбу из боевого пистолета в результате спора с работниками супермаркета.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Катовицкой полиции.

"По предварительным результатам расследования, 52-летний житель Сосновца после спора с обслуживающим персоналом и вызова охраны вытянул пистолет и несколько раз из него выстрелил. К счастью, никто не пострадал", - отметили в полиции.

Охранникам удалось забрать оружие у мужчины, который, как оказалось, тоже работает охранником, но в другом месте.

Алкотест задержанного, который провела полиция, показал содержание алкоголя у него в крови 2 промилле.

"Он имел лицензию работника охраны и разрешение на оружие, которое мог использовать на месте работы", - отметили в пресс-службе.

Полиция сообщила, что мужчина задержан, а расследование дела находится на контроле одной из местных прокуратур.

Польский телеканал TVN24 сообщает, что спор возник из-за того, что в супермаркете не работал мясной отдел, в котором хотел совершить покупку мужчина.