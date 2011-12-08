Чем опасны освежители воздуха

Они могут оказать губительное влияние на твое здоровье.

Чувствуешь, что в твоей квартире воцарил дух школьной спортивной раздевалки на 30 человек? Но разве это проблема — мировая химическая промышленность уже давно производит отличные освежители воздуха (и с ароматами любых фруктов и ягод, и популярный «антитабак»), не правда ли? Вот только искусственная, магазинная свежесть может стоить тебе здоровья.

На недавнем ежегодном собрании в Американском колледже, который занимается исследованием проблем аллергии, астмы и иммунологии, обсуждали популярные химические и косметические средства. Ученые подчеркнули, что освежители воздуха содержат в себе летучие органические соединения (ЛОСы), некоторые из которых токсичны. Из-за них ты не только начинаешь чихать, у тебя может возникнуть головная боль, покраснение слизистой оболочки глаз и даже одышка. Самые «удачливые» при регулярном использовании освежителей воздуха заработают астму.

ЛОСы также содержатся в дезодорантах, жидкостях для мытья посуды, моющих средствах и даже ароматических свечах, которые так любит твоя девушка. ЛОСы могут оказаться и в средствах, на которых есть маркировка «только натуральные ингредиенты». Это целая индустрия, которая продолжает развиваться. Одни только производители освежителей воздуха нацелились к 2015 году заработать 8.3 миллиарда долларов по всему миру. Как при таком прогнозе будут жить астматики, которых в России около 1 миллиона (и это только по официальнм данным) и аллергики (их еще больше), сказать сложно.

Вот несколько советов, как себя обезопасить:

1). Используй освежитель воздуха только в случае крайней необходимости.

Помни: полезнее просто открыть окно.

2). Используй средства по уходу за домом строго по инструкции.

3). Не используй распылители, если рядом дети или животные.

4). Никогда не смешивай разные моющие средства.

5). Держи окно открытым, если пользуешься какими-то едкими моющими средствами.

6). А еще американцы советуют мыть посуду так, как это делали наши бабушки — обычной пищевой содой или горчицей.

mhealth.ru