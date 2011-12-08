Чем полезен грейпфрут?

Два грейпфрута в день уменьшают воспаления в ротовой полости, выяснили немецкие ученые.

Вэксперименте, который продолжался 2 недели, приняли участие 58 человек с хроническими заболеваниями десен. В конце эксперимента выяснилось, что у всех участников эксперимента повысился уровень витамина С в крови и снизилась кровоточивость десен.

Эксперимент также показал, что у курильщиков содержание витамина С хоть и удвоился, но был меньше, чем у тех, кто не курит. Исследование также подтвердило, что достаточное содержание витамина С выступает в качестве профилактики воспалительных заболеваний.

likar.info