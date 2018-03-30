6 причин, которые (не) мешают усыновить ребенка

Взять мла­ден­ца или ре­бен­ка по­стар­ше? Как про­явит­ся его на­следст­вен­ность? Ска­зать ли ему, что он не род­ной ре­бе­нок? Поговорим о не­сколь­ких ро­ди­тель­ских пре­ду­беж­де­ниях. При­ем­ных ро­ди­те­лей ста­но­вит­ся все боль­ше. Ка­кие мо­ти­вы по­буж­да­ют к ре­ше­нию взять од­но­го, а иног­да и не­сколь­ких де­тей?

Ко­неч­но, без­дет­ные па­ры та­ким об­ра­зом по­лу­ча­ют воз­мож­ность стать ро­ди­те­ля­ми, но для мно­гих ос­нов­ной мо­тив – за­брать ре­бен­ка из дет­ско­го до­ма, стать для не­го семь­ей. Все боль­ше взрос­лых ре­ша­ют­ся взять при­ем­но­го ре­бен­ка по­то­му, что по­ни­ма­ют, что у них есть си­лы, здо­ровье и ре­сур­сы для то­го, что­бы из­ме­нить дет­ст­во это­го ре­бен­ка и отве­чать за его судь­бу.

Усы­нов­ле­ние – не­прос­тое и дли­тель­ное де­ло. Оно тре­бу­ет та­кой энер­гии, что ро­ди­те­ли за­час­тую вы­дер­жи­ва­ют лишь по­то­му, что серд­це их гре­ет иде­аль­ный об­раз дол­гож­дан­но­го ре­бен­ка.

Но, как и при по­яв­ле­нии род­ных де­тей, не­из­беж­но стал­ки­ва­ют­ся с тем, что их пред­став­ле­ния о ре­бен­ке в той или иной сте­пе­ни не со­от­вет­ст­ву­ют дейст­ви­тель­нос­ти.

Опас­но на­гру­жать де­тей сво­и­ми ожи­да­ни­я­ми о том, ка­ки­ми они долж­ны быть. Слиш­ком час­то это за­кан­чи­ва­ет­ся разо­ча­ро­ва­ни­ем ро­ди­те­лей и про­тес­том ре­бен­ка. Ведь ему, как и лю­бо­му че­ло­ве­ку, важ­но, что­бы его лю­би­ли без усло­вий, прос­то по­то­му что он есть.

ЧЕМ БОЛЬ­ШЕ ЗНА­ЮТ БУ­ДУ­ЩИЕ ПРИ­ЕМ­НЫЕ РО­ДИ­ТЕ­ЛИ, ЧЕМ МЕНЬ­ШЕ У НИХ ИЛ­ЛЮ­ЗИЙ, ТЕМ МЕНЬ­ШЕ РАЗО­ЧА­РО­ВА­НИЙ ИМ ПРЕД­СТО­ИТ..

Ког­да при­ем­ный ре­бе­нок по­па­да­ет в семью, то всем – и ему, и его но­вым ро­ди­те­лям – не­об­хо­ди­мо вре­мя, что­бы со­ри­ен­ти­ро­вать­ся и вы­стро­ить но­вый по­ря­док.

И он не всег­да бу­дет вес­ти се­бя как тот, о ко­то­ром меч­та­ли его при­ем­ные ро­ди­те­ли. Чем бо­лее под­го­тов­лен­ны­ми к этой встре­че прий­дут взрос­лые, чем мень­ше у них бу­дет ил­лю­зий от­но­си­тель­но бу­ду­ще­го ре­бен­ка, тем мень­ше разо­ча­ро­ва­ний им пред­сто­ит.

1. Усы­нов­лять луч­ше мла­ден­ца Груд­ной ре­бе­нок – во­все не чис­тая стра­ни­ца, у не­го уже есть своя ис­то­рия. Оши­ба­ют­ся те, кто счи­та­ет, что смо­гут пол­ностью «пе­ре­пи­сать» ее и за­быть о том, что ре­бе­нок при­ем­ный.

До тех пор, по­ка ему не ис­пол­ни­лось по­лго­да (а иног­да и боль­ше), труд­но оце­нить риск то­го, что до или пос­ле рож­де­ния он мог пе­ре­нес­ти ка­кие-ли­бо за­бо­ле­ва­ния или трав­мы.

Не все ро­ди­те­ли мо­гут спра­вить­ся с та­ким уров­нем не­опре­де­лен­нос­ти, да и не все го­то­вы во­зить­ся с мла­ден­цем. Но для са­мо­го ма­лы­ша, не­со­мнен­но, важ­но, что­бы его за­бра­ли из до­ма ре­бен­ка как мож­но рань­ше – каж­дый день, ко­то­рый он про­во­дит здесь, за­мед­ля­ет его раз­ви­тие.

О фи­зи­чес­ком и пси­хи­чес­ком раз­ви­тии стар­ших де­тей, ко­неч­но, мож­но вы­яс­нить боль­ше. И при­ем­ным ро­ди­те­лям лег­че при­нять взве­шен­ное ре­ше­ние. Кро­ме то­го, де­ти с опы­том се­мей­ной жиз­ни с био­ло­ги­чес­ки­ми ро­ди­те­ля­ми (пусть да­же это был не са­мый луч­ший опыт, но их лю­би­ли и о них за­бо­ти­лись хо­тя бы из­ред­ка) быст­рее адап­ти­ру­ют­ся в при­ем­ной семье, у них рань­ше воз­ни­ка­ет ис­крен­няя при­вя­зан­ность.

Та­кой ре­бе­нок зна­ет, что зна­чит «быть ре­бен­ком в семье», он ори­ен­ти­ро­ван на взрос­лых, го­тов их слу­шать, до­ве­рить­ся им. Он в ка­ком-то смыс­ле раз­де­ля­ет про­цесс усы­нов­ле­ния... и сам то­же «бе­рет в семью» но­вых ро­ди­те­лей.

А то­му, у ко­го нет опы­та близ­ких от­но­ше­ний со взрос­лы­ми, труд­нее по­ве­рить, что его лю­бят, та­кие де­ти прос­то не зна­ют, что зна­чит лю­бить. По­это­му с та­ки­ми деть­ми лег­че справ­лять­ся взрос­лым, у ко­то­рых это не пер­вый или не пер­вый при­ем­ный ре­бе­нок».

2. Он дол­жен быть по­хож на при­ем­ных ро­ди­те­лей Сходст­во внеш­нос­ти или ха­рак­те­ра не име­ет ни­ка­ко­го зна­че­ния для от­но­ше­ний в семье. Лю­бой ре­бе­нок, как толь­ко у не­го воз­ни­ка­ет при­вя­зан­ность к но­вым ро­ди­те­лям, ста­но­вит­ся по­хож на них.

Он не­про­из­воль­но на­чи­на­ет ко­пи­ро­вать их ми­ми­ку, же­с­ты. Я час­то на­блю­даю та­кие слу­чаи. По­ве­де­ние де­тей не за­ви­сит от их на­цио­наль­нос­ти или ра­сы. Так, в лю­бя­щей семье с дву­мя усы­нов­лен­ны­ми деть­ми че­рез ка­кое-то вре­мя их, пред­ста­ви­те­лей со­вер­шен­но раз­ных на­цио­наль­нос­тей, окру­жа­ю­щие на­ча­ли при­ни­мать за двойня­шек.

И тем не ме­нее де­тям с ази­ат­ской внеш­ностью труд­нее най­ти семью. Это свя­за­но с пре­ду­беж­де­ни­я­ми по­тен­ци­аль­ных ро­ди­те­лей.

Не­спо­соб­ность при­ни­мать лю­дей иной куль­ту­ры, страх пе­ред людь­ми дру­гой на­цио­наль­нос­ти, ре­ли­гии озна­ча­ет, что они так­же не го­то­вы тер­петь лю­бое не­сов­па­де­ние с собст­вен­ны­ми взгля­да­ми и тра­ди­ци­я­ми семьи. И это серь­ез­ное про­ти­во­по­ка­за­ние к при­ем­но­му ро­ди­тельст­ву. Ксе­но­фо­бия ред­ко огра­ни­чи­ва­ет­ся не­тер­пи­мостью лишь к той или иной на­цио­наль­нос­ти.

А это зна­чит, что ро­ди­те­ли бу­дут так же при­страст­ны ко все­му то­му в ре­бен­ке, что от­ли­ча­ет­ся от при­выч­но­го им сте­рео­ти­па. Ро­ди­те­ли пол­ные, а ре­бе­нок ху­день­кий; ро­ди­те­ли ак­тив­ные, а ре­бе­нок мед­ли­те­лен и не­то­роп­лив – за­ра­нее не пред­уга­дать, где мо­жет воз­ник­нуть не­при­я­тие. Чем боль­ше черт и ка­честв ро­ди­те­ли отвер­га­ют в ре­бен­ке, тем ху­же от­но­ше­ния меж­ду ни­ми. У не­тер­пи­мых ро­ди­те­лей мень­ше за­пас проч­нос­ти пе­ред воз­мож­ны­ми труд­нос­тя­ми.

3. Мы обя­за­ны по­лю­бить его как род­но­го Ког­да мы го­во­рим, что лю­бим ре­бен­ка, это зна­чит, что мы его при­ни­ма­ем без­ус­лов­но, лю­бим прос­то за то, что он есть и он наш ре­бе­нок. Иног­да ро­ди­те­ли, осо­бен­но если у них есть опыт «кров­но­го» ро­ди­тельст­ва, пе­ре­жи­ва­ют, что у них «не по­лу­ча­ет­ся по­лю­бить при­ем­но­го ре­бен­ка как род­но­го». Как быть тог­да?

Эмо­ци­о­наль­но лю­ди очень от­ли­ча­ют­ся друг от дру­га. Ко­му-то уда­ет­ся по­лю­бить лег­ко и быст­ро, а у ко­го-то про­цесс воз­ник­но­ве­ния при­вя­зан­нос­ти рас­тя­нут во вре­ме­ни. Мы не мо­жем управ­лять на­ши­ми чувст­ва­ми. Оста­ет­ся ждать… и лю­бить де­я­тель­но: за­бо­тить­ся о ре­бен­ке, при­слу­ши­вать­ся к не­му, вни­кать в де­та­ли его жиз­ни вне до­ма, ста­рать­ся по­ни­мать и при­ни­мать, ра­до­вать­ся его успе­хам.

Иног­да не­при­я­тие воз­ни­ка­ет на те­лес­ном уров­не: что­бы взять ре­бен­ка на ру­ки, взрос­ло­му не­об­хо­ди­мо при­ла­гать уси­лия. Обыч­но та­кое не­при­я­тие впер­вые воз­ни­ка­ет еще в мо­мент зна­ком­ст­ва. Не сто­ит бо­роть­ся с со­бой: ни­кто не ви­но­ват, и луч­ше дать воз­мож­ность ре­бен­ку по­чувст­во­вать се­бя же­лан­ным в дру­гой семье, с дру­ги­ми ро­ди­те­ля­ми.

САМ ФАКТ УСЫ­НОВ­ЛЕ­НИЯ – ВАЖ­НАЯ ЧАСТЬ ЛИЧ­НОЙ ИС­ТО­РИИ, А ЗНА­ЧИТ, И ЛИЧ­НОС­ТИ РЕ­БЕН­КА. ОБ ЭТОМ С НИМ НУЖ­НО ГО­ВО­РИТЬ..

4. Ре­бен­ку луч­ше не знать, что он усы­нов­лен Об­ман ис­ка­жа­ет от­но­ше­ния. Спро­си­те се­бя, хо­те­ли бы вы, что­бы ва­ши близ­кие скры­ва­ли от вас не­что очень важ­ное? Труд­но най­ти че­ло­ве­ка, ко­то­рый хо­тел бы остать­ся в не­ве­де­нии... А ин­фор­ма­ция об усы­нов­ле­нии со­став­ля­ет важ­ную часть лич­ной ис­то­рии, а зна­чит, и лич­нос­ти ре­бен­ка.

Ста­ра­ясь обой­ти этот факт, при­ем­ные ро­ди­те­ли от­ри­ца­ют то, что про­изо­шло с ре­бен­ком, ли­ша­ют его воз­мож­нос­ти ор­га­нич­но встро­ить это со­бы­тие в зна­ние о се­бе. Иног­да взрос­лые объ­яс­ня­ют свое по­ве­де­ние не­же­ла­ни­ем трав­ми­ро­вать сы­на или дочь.

Та­кое бы­ва­ет, толь­ко если са­ми ро­ди­те­ли ви­дят в усы­нов­ле­нии про­бле­му. Ре­бе­нок не зна­ет ре­аль­ной кар­ти­ны ми­ра, он ори­ен­ти­ро­ван на то, как от­но­сят­ся к про­ис­хо­дя­ще­му взрос­лые.

К то­му же, скры­вая от ре­бен­ка прав­ду, взрос­лые де­ла­ют се­бя за­лож­ни­ка­ми слу­чая: «до­бро­же­ла­тель­ная» реп­ли­ка со­сед­ки, най­ден­ные до­ку­мен­ты, не­сов­па­де­ние груп­пы кро­ви… Ра­но или позд­но тай­ное ста­но­вит­ся яв­ным. И труд­но пред­ска­зать, ка­кой мо­жет быть ре­ак­ция вы­рос­ше­го ре­бен­ка, ког­да он узна­ет, что ему лга­ли са­мые близ­кие лю­ди».

5. У не­го бу­дет пло­хая на­следст­вен­ность

Са­мый боль­шой страх ро­ди­те­лей – что их при­ем­ный ре­бе­нок унас­ле­ду­ет ка­кое-ли­бо за­бо­ле­ва­ние или не­кое «жиз­нен­ное не­бла­го­по­лу­чие»: бу­дет пить, гу­лять, не ста­нет учить­ся...

Дейст­ви­тель­но, есть за­бо­ле­ва­ния, ко­то­рые пе­ре­да­ют­ся по на­следст­ву. В слу­чае с при­ем­ным ре­бен­ком по­тен­ци­аль­ных ро­ди­те­лей пу­га­ет преж­де все­го не­из­вест­ность. Труд­но най­ти семью, в ко­то­рой нет и не бы­ло хо­тя бы од­но­го пью­ще­го че­ло­ве­ка. У мно­гих жи­те­лей на­шей стра­ны есть пред­рас­по­ло­жен­ность к воз­ник­но­ве­нию ал­ко­голь­ной за­ви­си­мос­ти. Но это не озна­ча­ет, что каж­дый из них ста­но­вит­ся ал­ко­го­ли­ком.

Су­щест­ву­ет пред­рас­по­ло­жен­ность, и есть то, что че­ло­век с ней де­ла­ет, в ка­кой ат­мо­сфе­ре рас­тет. Очень важ­но, что­бы ро­ди­те­ли не толь­ко под­дер­жи­ва­ли ре­бен­ка, но и мог­ли огра­ни­чить, пре­дуп­ре­дить об опас­нос­ти.

6. Он за­хо­чет най­ти сво­их био­ло­ги­чес­ких ро­ди­те­лей Та­кое же­ла­ние ча­ще воз­ни­ка­ет в под­рост­ко­вом воз­рас­те, в пе­ри­од, ког­да ре­бе­нок ста­ра­ет­ся по­нять, по-на­сто­я­ще­му узнать се­бя, что­бы стать взрос­лым. Оно мо­жет но­сить раз­ный ха­рак­тер, от пас­сив­но­го («хо­ро­шо бы знать») до очень ак­тив­ных дейст­вий.

Иног­да ре­бен­ку до­ста­точ­но прос­то что-то узнать о ро­ди­те­лях, иног­да ему важ­но уви­деть их, встре­тить­ся с ни­ми. В этом слу­чае сто­ит по­мочь ему най­ти родст­вен­ни­ков. В этом же­ла­нии нет ни­че­го опас­но­го для при­ем­ных ро­ди­те­лей – де­ти до­ро­жат те­ми от­но­ше­ни­я­ми, ко­то­рые у них есть.

У ко­го-то воз­ни­ка­ют фан­та­зии, что их на­сто­я­щие ро­ди­те­ли – из­вест­ные лю­ди, звез­ды ки­но или шоу-биз­не­са, ко­то­рые меч­та­ют вос­со­еди­нить­ся с ни­ми...

Не­об­хо­ди­ма под­держ­ка взрос­лых, что­бы пе­ре­жить разо­ча­ро­ва­ние, ко­то­рое мо­жет воз­ник­нуть пос­ле встре­чи с био­ло­ги­чес­ки­ми ро­ди­те­ля­ми. В то же вре­мя под­рост­ки, как пра­ви­ло, очень при­зна­тель­ны при­ем­ным ро­ди­те­лям, если эта те­ма об­суж­да­ет­ся в семье, и тем бо­лее если взрос­лые го­то­вы по­мочь им в по­ис­ках сво­ей ис­то­рии.

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