6 причин, которые (не) мешают усыновить ребенка
Поговорим о нескольких родительских предубеждениях...
Взять младенца или ребенка постарше? Как проявится его наследственность? Сказать ли ему, что он не родной ребенок? Поговорим о нескольких родительских предубеждениях. Приемных родителей становится все больше. Какие мотивы побуждают к решению взять одного, а иногда и нескольких детей?
Конечно, бездетные пары таким образом получают возможность стать родителями, но для многих основной мотив – забрать ребенка из детского дома, стать для него семьей. Все больше взрослых решаются взять приемного ребенка потому, что понимают, что у них есть силы, здоровье и ресурсы для того, чтобы изменить детство этого ребенка и отвечать за его судьбу.
Усыновление – непростое и длительное дело. Оно требует такой энергии, что родители зачастую выдерживают лишь потому, что сердце их греет идеальный образ долгожданного ребенка.
Но, как и при появлении родных детей, неизбежно сталкиваются с тем, что их представления о ребенке в той или иной степени не соответствуют действительности.
Опасно нагружать детей своими ожиданиями о том, какими они должны быть. Слишком часто это заканчивается разочарованием родителей и протестом ребенка. Ведь ему, как и любому человеку, важно, чтобы его любили без условий, просто потому что он есть.
ЧЕМ БОЛЬШЕ ЗНАЮТ БУДУЩИЕ ПРИЕМНЫЕ РОДИТЕЛИ, ЧЕМ МЕНЬШЕ У НИХ ИЛЛЮЗИЙ, ТЕМ МЕНЬШЕ РАЗОЧАРОВАНИЙ ИМ ПРЕДСТОИТ..
Когда приемный ребенок попадает в семью, то всем – и ему, и его новым родителям – необходимо время, чтобы сориентироваться и выстроить новый порядок.
И он не всегда будет вести себя как тот, о котором мечтали его приемные родители. Чем более подготовленными к этой встрече прийдут взрослые, чем меньше у них будет иллюзий относительно будущего ребенка, тем меньше разочарований им предстоит.
1. Усыновлять лучше младенцаГрудной ребенок – вовсе не чистая страница, у него уже есть своя история. Ошибаются те, кто считает, что смогут полностью «переписать» ее и забыть о том, что ребенок приемный.
До тех пор, пока ему не исполнилось полгода (а иногда и больше), трудно оценить риск того, что до или после рождения он мог перенести какие-либо заболевания или травмы.
Не все родители могут справиться с таким уровнем неопределенности, да и не все готовы возиться с младенцем. Но для самого малыша, несомненно, важно, чтобы его забрали из дома ребенка как можно раньше – каждый день, который он проводит здесь, замедляет его развитие.
О физическом и психическом развитии старших детей, конечно, можно выяснить больше. И приемным родителям легче принять взвешенное решение. Кроме того, дети с опытом семейной жизни с биологическими родителями (пусть даже это был не самый лучший опыт, но их любили и о них заботились хотя бы изредка) быстрее адаптируются в приемной семье, у них раньше возникает искренняя привязанность.
Такой ребенок знает, что значит «быть ребенком в семье», он ориентирован на взрослых, готов их слушать, довериться им. Он в каком-то смысле разделяет процесс усыновления... и сам тоже «берет в семью» новых родителей.
А тому, у кого нет опыта близких отношений со взрослыми, труднее поверить, что его любят, такие дети просто не знают, что значит любить. Поэтому с такими детьми легче справляться взрослым, у которых это не первый или не первый приемный ребенок».
2. Он должен быть похож на приемных родителейСходство внешности или характера не имеет никакого значения для отношений в семье. Любой ребенок, как только у него возникает привязанность к новым родителям, становится похож на них.
Он непроизвольно начинает копировать их мимику, жесты. Я часто наблюдаю такие случаи. Поведение детей не зависит от их национальности или расы. Так, в любящей семье с двумя усыновленными детьми через какое-то время их, представителей совершенно разных национальностей, окружающие начали принимать за двойняшек.
И тем не менее детям с азиатской внешностью труднее найти семью. Это связано с предубеждениями потенциальных родителей.
Неспособность принимать людей иной культуры, страх перед людьми другой национальности, религии означает, что они также не готовы терпеть любое несовпадение с собственными взглядами и традициями семьи. И это серьезное противопоказание к приемному родительству. Ксенофобия редко ограничивается нетерпимостью лишь к той или иной национальности.
А это значит, что родители будут так же пристрастны ко всему тому в ребенке, что отличается от привычного им стереотипа. Родители полные, а ребенок худенький; родители активные, а ребенок медлителен и нетороплив – заранее не предугадать, где может возникнуть неприятие. Чем больше черт и качеств родители отвергают в ребенке, тем хуже отношения между ними. У нетерпимых родителей меньше запас прочности перед возможными трудностями.
3. Мы обязаны полюбить его как родногоКогда мы говорим, что любим ребенка, это значит, что мы его принимаем безусловно, любим просто за то, что он есть и он наш ребенок. Иногда родители, особенно если у них есть опыт «кровного» родительства, переживают, что у них «не получается полюбить приемного ребенка как родного». Как быть тогда?
Эмоционально люди очень отличаются друг от друга. Кому-то удается полюбить легко и быстро, а у кого-то процесс возникновения привязанности растянут во времени. Мы не можем управлять нашими чувствами. Остается ждать… и любить деятельно: заботиться о ребенке, прислушиваться к нему, вникать в детали его жизни вне дома, стараться понимать и принимать, радоваться его успехам.
Иногда неприятие возникает на телесном уровне: чтобы взять ребенка на руки, взрослому необходимо прилагать усилия. Обычно такое неприятие впервые возникает еще в момент знакомства. Не стоит бороться с собой: никто не виноват, и лучше дать возможность ребенку почувствовать себя желанным в другой семье, с другими родителями.
САМ ФАКТ УСЫНОВЛЕНИЯ – ВАЖНАЯ ЧАСТЬ ЛИЧНОЙ ИСТОРИИ, А ЗНАЧИТ, И ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА. ОБ ЭТОМ С НИМ НУЖНО ГОВОРИТЬ..
4. Ребенку лучше не знать, что он усыновленОбман искажает отношения. Спросите себя, хотели бы вы, чтобы ваши близкие скрывали от вас нечто очень важное? Трудно найти человека, который хотел бы остаться в неведении... А информация об усыновлении составляет важную часть личной истории, а значит, и личности ребенка.
Стараясь обойти этот факт, приемные родители отрицают то, что произошло с ребенком, лишают его возможности органично встроить это событие в знание о себе. Иногда взрослые объясняют свое поведение нежеланием травмировать сына или дочь.
Такое бывает, только если сами родители видят в усыновлении проблему. Ребенок не знает реальной картины мира, он ориентирован на то, как относятся к происходящему взрослые.
К тому же, скрывая от ребенка правду, взрослые делают себя заложниками случая: «доброжелательная» реплика соседки, найденные документы, несовпадение группы крови… Рано или поздно тайное становится явным. И трудно предсказать, какой может быть реакция выросшего ребенка, когда он узнает, что ему лгали самые близкие люди».
5. У него будет плохая наследственность
Самый большой страх родителей – что их приемный ребенок унаследует какое-либо заболевание или некое «жизненное неблагополучие»: будет пить, гулять, не станет учиться...
Действительно, есть заболевания, которые передаются по наследству. В случае с приемным ребенком потенциальных родителей пугает прежде всего неизвестность. Трудно найти семью, в которой нет и не было хотя бы одного пьющего человека. У многих жителей нашей страны есть предрасположенность к возникновению алкогольной зависимости. Но это не означает, что каждый из них становится алкоголиком.
Существует предрасположенность, и есть то, что человек с ней делает, в какой атмосфере растет. Очень важно, чтобы родители не только поддерживали ребенка, но и могли ограничить, предупредить об опасности.
6. Он захочет найти своих биологических родителейТакое желание чаще возникает в подростковом возрасте, в период, когда ребенок старается понять, по-настоящему узнать себя, чтобы стать взрослым. Оно может носить разный характер, от пассивного («хорошо бы знать») до очень активных действий.
Иногда ребенку достаточно просто что-то узнать о родителях, иногда ему важно увидеть их, встретиться с ними. В этом случае стоит помочь ему найти родственников. В этом желании нет ничего опасного для приемных родителей – дети дорожат теми отношениями, которые у них есть.
У кого-то возникают фантазии, что их настоящие родители – известные люди, звезды кино или шоу-бизнеса, которые мечтают воссоединиться с ними...
Необходима поддержка взрослых, чтобы пережить разочарование, которое может возникнуть после встречи с биологическими родителями. В то же время подростки, как правило, очень признательны приемным родителям, если эта тема обсуждается в семье, и тем более если взрослые готовы помочь им в поисках своей истории.