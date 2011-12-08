Ешьте сладкое — быстрее выйдете замуж

Американские ученые пришли к выводу, что любительницам сладкого легче выйти замуж. Девушки, которые любят конфеты, шоколад, пирожные и прочие сладости, кажутся мужчинам более веселыми и оптимистичными.

Исследователи из Северной Дакоты установили, что вкусовые предпочтения представительниц прекрасной половины человечества связаны и с их восприятием мира. Как заявил один из ведущих авторов исследования, вкус еды способен оказывать влияние на настроение, а также на определенные черты характера. Таким образом, ученые наблюдали за девушками-добровольцами, которым было предложено угоститься шоколадом или крекером — на их собственное усмотрение.

Оказалось, что те, кто выбрал сладкое, были более открытыми в общении, дружелюбными и с большей готовностью помогали другим, пишет facenews.ua.

Мужчины воспринимали таких девушек как более заботливых и потенциально лучше подходящих в качестве жен. При этом среди тех, кто предпочитает другие типы вкусов, какого-либо доказанного влияния на характер обнаружено не было.

smachno.ua