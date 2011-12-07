Чем вредны игрушки в детских обедах McDonald's?

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald`s была оштрафована в Бразилии за включение в детские обеды Happy Meal бесплатных игрушек. Об этом сообщает The Economic Times. Сумма штрафа составила 3,19 миллиона реалов (1,77 миллиона долларов).

Как передает Лента.ру, штраф на ритейлера наложила бразильская организация, защищающая права потребителей (Consumer Defense Foundation). Она сочла, что игрушки в обедах от McDonald`s поощряют нездоровые привычки питания у детей.

В свою очередь, в McDonald`s заявили, что компания не совершала ничего противозаконного, сообщает AFP. В сети отметили, что игрушки для Happy Meal можно покупать отдельно.

С 1 декабря текущего года в McDonald`s приняли решение продавать игрушки для детских обедов за отдельную плату - в 10 центов. Аналогичным образом поступили в Burger King. Таким образом сети фастфудов отреагировали на запрет на бесплатные игрушки в детских обедах, введенный властями Сан-Франциско.