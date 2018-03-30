Как отучиться от привычки заедать стресс

Многим знакомо состояние, когда с каждым проглоченным кусочком любимого пирожного волшебным образом улетучивается дурное настроение, а мир становится ярче и веселее. Подобные пристрастия имеют свойство превращаться в ритуал, а затем и в привычку. Одно дело, когда, слопав плитку шоколада, веселая сотрудница заявляет, что она шоколадозависимая. Настоящую же зависимость от еды окружающим не показывают: ее стыдятся и тщательно скрывают. Откуда растут ноги у патологической страсти к еде, узнавала корреспондент SHE.

Осторожно: зверь опасен!

По большому счету наше биологическое существование зависит от еды, и в этом нет ничего плохого. Так же, впрочем, как в случаях редких излишеств. «Все мы периодически употребляем алкоголь, иногда даже можем переборщить, однако это не значит, что мы при этом становимся алкоголиками и пьяницами», - проводит аналогию Алексей Марков, врач-психотерапевт, к.м.н., руководитель центра снижения веса «Борменталь». Он отмечает далее, что зависимостью можно называть лишь состояние, сопровождающееся непреодолимым влечением к химическому веществу, продукту или блюду, сопровождающееся дискомфортом, чувством вины, а также социальной дезадаптацией.

По мнению Варвары Лещинской, специалиста по снижению веса Академического психосоматического центра, пищевая зависимость - это не болезнь, а избыточная зацикленность на еде. Она реализуется в нескольких типах поведения со своими причинами.

Эмоциогенное пищевое поведение: «голод ума» и «голод сердца»

Принятие пищи - наиболее привычный способ снятия эмоционального напряжения. Недостаток информации, эмоций или пищи мы всегда ощущаем как голод, но не всегда определяем, какой именно. То есть это голод в значении «нехватка чего-то важного».

Ему особенно подвержены люди с низкими показателями так называемого эмоционального интеллекта - когда человек не умеет вычленять из общего потока состояния свои отдельные эмоции и чувства. У таких людей неприятности с душой и телом выливаются в один сплошной уровень дискомфорта, который они нередко устраняют с помощью еды.

Типичный «голод сердца» - это когда женщина, преуспевающая на работе, не может реализоваться в личной жизни, подменяя недоступные удовольствия едой. Кстати, недостаток секса часто является единственной причиной набора веса у женщины.

По наблюдениям одного из психотерапевтов, клиентка, обратившаяся за помощью, потеряла 7 кг за неделю лишь после того, как из больницы после перелома вышел ее любовник: ее излишний аппетит мгновенно пропал.

«Голод ума» проявляется обычно у людей амбиционных и целеустремленных, которые по разным причинам в данный момент не могут себя применить.

Например, у мужчины часто проблемы с излишним аппетитом и весом связаны с тем, что он не может проявить свою созидательную сущность - к примеру, остался без работы или просто зарабатывает меньше жены.

По словам Натальи Санниковой, диетолога оздоровительного центра «Эффект», мужчины страдают от пищевой зависимости и лишнего веса не меньше, чем женщины, но реже обращаются к психологу или диетологу.

Внешне ориентированное поведение: «общество чистых тарелок»

В простонародье - поесть за компанию. Чаще всего оно воспитывается в детстве, когда не доесть за столом или в гостях считалось великим грехом и порицалось обществом. Успешность же семейного праздника измерялась по количеству съеденного. Во взрослом возрасте формируется устойчивый стереотип: ни одного праздника без застолья, ни одного ужина без первого, второго и десерта.

Ограничительное поведение: «я ем, пока никто не видит»

Не каждая зависимость от еды приводит к избыточному весу. Например, если человек на следующий день после обильной еды изнуряет себя в спортзале. Появление же чувства вины - это симптом и признак зависимости, которая чаще всего приводит к набору веса. Человек с моделью ограничительного поведения очень хорошо сдерживается на людях, но стоит ему переступить порог дома, как у него случаются приступы обжорства. По словам Варвары Лещинской, чувство вины при этом настолько мощное, что начинают играть защитные механизмы вытеснения: человек просто не помнит, что он ел. Часто в такую ловушку попадают рационалы, стремящиеся все подчинить своему контролю.

Чтобы избавиться от пищевой зависимости, специалисты рекомендуют следующее:

•Прислушивайтесь к себе в каждый момент времени: постепенно вы научитесь вычленять источник негатива и отделять голод эмоциональный от голода настоящего.

•Мечтать не вредно. Попробуйте по дороге домой представить себя на теплом побережье (и пусть пока это только мечты): в коре мозга активируются другие центры удовольствия, снимая нагрузку с несчастного центра насыщения.

•Самый простой способ для женщин снять эмоциональное напряжение - обсудить с подружкой всех неугодных. Постепенно вы успокоитесь и лишний раз не подойдете к холодильнику.

•Посетите врача. Резкое увеличение аппетита может быть признаком проблем со здоровьем, часто болезней щитовидной железы.

•Следите за рационом: любовь к сладким булкам, к примеру, наблюдается при нехватке витаминов группы B, а к шоколаду - при гипогликемии (низком уровне сахара). Организму нужно помогать, но адекватно: сухофрукты, орехи и мед заменят конфеты во время дневного перекуса, цельнозерновой хлеб и каши утром обеспечат медленными углеводами на весь день, и желание съесть кило пончиков вас вряд ли посетит к вечеру. Результаты будут не мгновенными, но наладив питание, вы, возможно, позабудете о приступах немотивированного голода.

И еще. Наполните свою жизнь эмоциями: заведите роман, прыгните с парашютом и обеспечьте себя качественным сексом. И вы забудете о неуемном голоде, утоляя аппетиты другого рода.

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