Потребность людей в сне связана с генами - ученые
13:13, 06 декабря 2011Зарубежные новости
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Исследование проводилось в Европе
Ученые обнаружили, что потребность людей в сне связана с их генами.
По данным исследователей, носителям гена ABCC9 требуется почти на 30 минут больше сна каждую ночь, чем людям с другими генами, сообщает русская служба Би-Би-Си.
Ученые полагают, что эта потребность во сне не коррелирует со сменой времен года и количеством дневного света.
Исследование проводилось в Европе и выявило, что почти 25% испытуемых являются носителями гена ABCC9.
Немецкие и британские ученые полагают, что получение этих результатов очень важно, поскольку недостаток сна может привести ко множеству проблем со здоровьем, включая ожирение и болезни сердца.
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