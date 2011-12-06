Сыр моцарелла продлевает жизнь

Моцарелла - это один из главных секретов долголетия итальянцев, идеальный для тех, кто заботится о своем здоровье и красоте.

По результатам исследований признано, что моцарелла богата витамином "A", который полезен для кожи и глаз, витаминами группы "B", столь необходимыми для выработки энергии и поддержания здоровья нервной системы, а также витамином "D", благотворно влияющим на костную ткань. В ней также содержатся полисахариды, аминокислоты и такие микроэлементы как цинк, магний, кальций, железо.

Моцарелла - настоящий продукт "с тонкой талией", ведь в ней содержится всего 300 ккал на 100 г.!

В Италии этот нежный сыр со свежим вкусом чрезвычайно популярен - он используется для приготовления пиццы, салатов, запеканок.

На родине моцареллы, в Кампанье, на каждого жителя в год приходится 27 кг этого сыра

Самой полезной моцареллой считается та, срок годности которой составляет не более 10 дней и готовится она только из свежего молока, из другого моццарела просто не получится.

newsland.ru