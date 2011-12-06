Какой тип нервной системы у вашего ребенка?
Сила, подвижность, уравновешенность
Психологи выделяют четыре темперамента: холерический, сангвинический, флегматический и меланхолический.
Однако в чистом виде темперамент встречается крайне редко. Чаще всего, в каждом ребенке встречаются черты разных типов и говорить можно лишь о преобладании тех или иных черт.
Свойства нервной системы - сила, подвижность, уравновешенность - достаточно четко проявляются во внешнем поведении.
Дети с сильным типом нервной системы могут относительно долго и напряженно работать или играть. У них, как правило, высокий эмоциональный тонус, устойчивое - в пределах возрастных возможностей - внимание, хорошая способность ориентироваться в непривычной ситуации. Эти дети могут сравнительно быстро переключаться на новый вид деятельности, у них высокий темп и интенсивность работы.
Дети со слабым типом нервной системы, напротив, чаще вялы, замедленны во всех действиях. Они медленно включаются в работу, долго переключаются и восстанавливаются. Они работают медленно, темп и интенсивность также невысоки.
Слабость и инертность нервной системы могут быть наследственными, но их причиной может быть и плохое состояние здоровья, и переутомление, и эмоциональные стрессы.