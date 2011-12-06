Какой тип нервной системы у вашего ребенка?

Пси­хо­ло­ги вы­де­ля­ют че­ты­ре тем­пе­ра­мен­та: хо­ле­ри­чес­кий, санг­ви­ни­чес­кий, флег­ма­ти­чес­кий и ме­лан­хо­ли­чес­кий.

Од­на­ко в чис­том ви­де тем­пе­ра­мент встре­ча­ет­ся край­не ред­ко. Ча­ще все­го, в каж­дом ре­бен­ке встре­ча­ют­ся чер­ты раз­ных ти­пов и го­во­рить мож­но лишь о пре­об­ла­да­нии тех или иных черт.

Свойст­ва нер­в­ной сис­те­мы - си­ла, по­движ­ность, урав­но­ве­шен­ность - до­ста­точ­но чет­ко про­яв­ля­ют­ся во внеш­нем по­ве­де­нии.

Де­ти с силь­ным ти­пом нер­в­ной сис­те­мы мо­гут от­но­си­тель­но дол­го и на­пря­жен­но ра­бо­тать или иг­рать. У них, как пра­ви­ло, вы­со­кий эмо­ци­о­наль­ный то­нус, устой­чи­вое - в пре­де­лах воз­раст­ных воз­мож­нос­тей - вни­ма­ние, хо­ро­шая спо­соб­ность ори­ен­ти­ро­вать­ся в не­при­выч­ной си­ту­а­ции. Эти де­ти мо­гут срав­ни­тель­но быст­ро пе­ре­клю­чать­ся на но­вый вид де­я­тель­нос­ти, у них вы­со­кий темп и ин­тен­сив­ность ра­бо­ты.

Де­ти со сла­бым ти­пом нер­в­ной сис­те­мы, на­про­тив, ча­ще вя­лы, за­мед­лен­ны во всех дейст­ви­ях. Они мед­лен­но вклю­ча­ют­ся в ра­бо­ту, дол­го пе­ре­клю­ча­ют­ся и вос­ста­нав­ли­ва­ют­ся. Они ра­бо­та­ют мед­лен­но, темп и ин­тен­сив­ность так­же не­вы­со­ки.

Сла­бость и инерт­ность нер­в­ной сис­те­мы мо­гут быть на­следст­вен­ны­ми, но их при­чи­ной мо­жет быть и пло­хое со­сто­я­ние здо­ровья, и пе­ре­утом­ле­ние, и эмо­ци­о­наль­ные стрес­сы.

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