Лук - омолаживающее средство
10:04, 06 декабря 2011Зарубежные новости
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Не только добавляет пикантный вкус
Проведя исследования полезных свойств лука, исследователи были немало удивлены результатами. Оказывается, лук способен замедлять процессы старения.
Попадая в кровь, активные серные соединения в составе лука омолаживают клетки мозга, отвечающие за эмоции и память.
Ранее было известно, что лук не только добавляет пикантный вкус блюдам, но и укрепляет иммунитет, заживляет, дезинфицирует, лечит от инфекций, причем витамины в ней сохраняются на 70 процентов даже после тепловой обработки.
Напомним, что недавно исследования, проводившиеся учеными из Франции среди женщин, показали, что потребление чеснока и лука ведет к снижению заболеваемости раком груди.
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