Лук - омолаживающее средство

Проведя исследования полезных свойств лука, исследователи были немало удивлены результатами. Оказывается, лук способен замедлять процессы старения.

Попадая в кровь, активные серные соединения в составе лука омолаживают клетки мозга, отвечающие за эмоции и память.

Ранее было известно, что лук не только добавляет пикантный вкус блюдам, но и укрепляет иммунитет, заживляет, дезинфицирует, лечит от инфекций, причем витамины в ней сохраняются на 70 процентов даже после тепловой обработки.

Напомним, что недавно исследования, проводившиеся учеными из Франции среди женщин, показали, что потребление чеснока и лука ведет к снижению заболеваемости раком груди.

epochtimes.com.ua