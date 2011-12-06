Чем полезен чай из тмина?

В семенах этого травянистого растения содержится до 7 % эфирного масла, содержащего карвон, используемый для придания своеобразного запаха водкам и ликёрам, а также лимонен, применяемый в парфюмерии. Кроме того, плоды содержат от 14 до 22 % жирного масла. Целиком семена широко используются в хлебопечении. Хлеб с тмином любим очень многими.

Под названием Fructus Carvi плоды широко применяются в медицине как стимулирующее, ветрогонное и мочегонное средство.

С помощью тмина лечат язвенную болезнь, устраняют головную боль при гипертонии, боль в кишечнике и желудке. В народной медицине тмин использовался при болезненных менструациях в качестве болеутоляющего средства. Если у кормящих матерей пропадало молоко, тмин помогал восстановить лактацию. А мужчинам при поллюциях крайне полезными будут все блюда, содержащие тмин: от супа до творога, особенно полезен чай с тмином и мелиссой. Картофельный суп с корешками тмина может включаться в ежедневное меню больным аденомой предстательной железы.

Ибн Сина в «Каноне врачебных наук» тоже уделял внимание тмину, посвящая этому растению такие строки: «…Останавливает рвоту, способствует пищеварению. Отвар семян гонит мочу, успокаивает рези в кишках, останавливает выделение семени. Женщина, посидев на его отваре, получает пользу при болях в матке. Если поджарить семена тмина и сделать из них лекарственную повязку на выступающие почечуйные (геморройные) шишки, это их уничтожает. Тмин убивает червей, если выпить его семян…»

Конечно, великий Авиценна имел в виду противоглистное действие настоя на плодах тмина. Действительно, тмин обладает достаточно широким спектром медицинского действия. Но чаще всего врачи назначают лечение тмином при спастических состояниях и нарушениях функции кишечника, преимущественно в составе ветрогонных, желудочных, аппетитных (для улучшения аппетита) сборов.

Тмин вполне достоин того, чтобы время от времени украшать собой разнообразные блюда на нашем столе – от супа до салатов и квашеной капусты. Необычайно вкусным является печенье с тмином. А рогалики, посыпанные плодиками тмина, в бывшей Чехословакии, превратившейся в два независимых друг от друга государства, и сегодня являются излюбленным лакомством, сопровождающим утренний кофе.

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