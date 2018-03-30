Кому грозит язва желудка и гастрит

Хронический гастрит, гастродуоденит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки продолжают оставаться одними из наиболее распространенных заболеваний. Они возникают в результате воспаления слизистой оболочки желудка, которое развивается под воздействием химических, механических и бактериальных факторов.

На протяжении многих лет возникновения болезней желудка связывали с длительным нарушением питания – употреблением острой и грубой еды, алкоголя, недостатком белка, витаминов, слабостью жевательного аппарата, пищевым отравлением, нервно-психическим перенапряжением и тому подобное. Бесспорно, приведенные факторы играют важную роль в возникновении заболевания, однако, как оказалось, они не являются основными. В 1983 году удалось установить причину заболеваний желудка. Был открыт возбудитель болезни - неизвестная до сих пор бактерия, которая получила международное название Хеликобактер пилори.

Это изменило представления о причине гастритов и язвенной болезни. Выяснилось, что хеликобактер пилори вызывает хронические гастриты у 20 –30 % взрослого населения. В большинстве случаев именно он является причиной язвы двенадцатиперстной кишки и является движущим фактором в заболевании раком желудка. Ученым из Австралии, которые открыли бактерию и подтвердили ее роль в формировании гастритов, в 2005 году была присуждена Нобелевская премия. Хеликобактер пилори является медленной инфекцией, которая возникает, как правило, в детском возрасте, в 5-10 лет. На ее распространение влияют много факторов — экономические, социальные, расовые, возрастные.

Пути передачи инфекции еще не достаточно исследованы, но наиболее достоверные - вода, продукты, общие предметы потребления, посуда. Бактерия достаточно уникальна — она селится в антральном отделе желудка (на выходе), где практически не выживают другие микроорганизмы. Чем более длительное время инфекции, тем большую часть желудка заселяют бактерии.

Для гастритов и язв, вызванных хеликобактер пилори, характерны жалобы на боль и тяжесть в надбрюшной области живота, изжога, кислая отрыжка, запор, вздутие живота.

Обнаружить гастрит или язвенную болезнь можно с помощью эндоскопа, который вводят в желудок и двенадцатиперстную кишку. С помощью зонда осматривают внутреннюю поверхность этих органов и воспалительные изменения слизистой оболочки и язвы. Пользуясь специальными кусачками, которые вводят через эндоскоп, отщипывают кусочки измененной слизистой оболочки, исследуют на наличие хеликобактер пилори. Сделать исследование желудка относительно инфекции возможно и в условиях лаборатории, сдав кровь на анализ. Микроб в таком случае можно обнаружить на протяжении считанных минут.

Главным принципом лечения является освобождение желудка и двенадцатиперстной кишки от бактерий хеликобактер пилори. За современными разработками лечения заболеваний, связанных с хеликобактером, созданы комплексные препараты, которые имеют высокой степень производительности.

Больным хроническим гастритом и язвенной болезнью врачи советуют обязательно обследоваться на наличие в организме микробов хеликобактер пилори. Полимеразная цепная реакция и УФА метод, достаточно информативны и доступны. Этими методами проведено около 500 исследований на инфекцию хеликобактер пилори и в 90% случаев получен позитивный результат, то есть лабораторно подтверждено наличие хеликобактера.

медики подчеркивают, что гастрит - болезнь тех людей, которые неправильно питаются и ведут нездоровый образ жизни. Прежде всего, употреблять еду следует как можно чаще, до шести раз в сутки, но небольшими порциями, чтобы не перегружать желудок. Очень полезно за полчаса до принятия еды выпить стакан чистой минеральной воды. Если секреция желудка снижена, в рационе обязательно должны быть мясные бульйони, нежирное отварено мясо и рыба, курица, каши, кисели, компоты. Исключить нужно острые и пряные кушанья, консервы.

При повышенной секреции следует употреблять перетертые вегетарианские супы, молочные продукты, овощные пюре, морковный сок, белый хлеб. А вот от кофе, крепкого чая, разнообразных копчений, горчицы, лука, чеснока следует отказаться. Значительное влияние на развитие гастрита имеет употребление алкогольных напитков в больших дозах, курение, особенно натощак, жевание резинки. Также стоит быть осторожными с систематическим употреблением обезбаливающих лекарственных препаратов, таких как анальгин, парацетамол, темпалгин, цитрамон и тому подобное, которые раздражают желудок.

Влияют на работу желудка и гемомодифицированные продукты, которые активно внедряются на украинский рынок, а также товары, в состав которых входят пищевые примеси, консерванты, искусственные красители. Потому очень полезной для профилактики желудочных заболеваний является информация относительно ингредиентов, из которых изготовлен тот или другой продукт.

Подготовила Вера Онопко.