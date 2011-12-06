Без сплетен люди умерли бы?

Ученые доказали, что сплетни очень полезны для здоровья - они повышают уровень положительных гормонов, избавляют от стресса и тревоги.

Согласно данным исследования, проведенного одной из косметических компаний, 85% женщин получают удовольствие от сплетен. Причем для каждой десятой женщины хранить чей-то секрет слишком трудно, передает ТСН со ссылкой на The Telegraph.

"Обсуждение сплетен способствует повышению уровня положительных гормонов, таких как серотонин, уменьшая ощущение стресса и тревоги", - сказал психолог Колин Хилл.

По его словам, во время обмена рассказнями, мы ощущаем интерес к тому, что должен рассказать нам собеседник, а он, в свою очередь, испытывает то же самое.

По мнению ученого, именно эта связь, возникающая между нами, и заставляет нас чувствовать себя счастливыми.

"Сплетни часто сопровождаются изрядной долей смеха, что способствует образованию всех "счастливых" веществ в нашем мозгу, и даже дает нам нечто вроде мышечной тренировки", - добавил психолог.

Он также поведал, что сплетни - это необходимая часть человеческой жизни. "99% того, о чем общаются люди, касается других людей. Без этого мы бы умерли", - добавил Хилл.

Исследователи из Гарвардского университета сравнили человеческое сплетничание с привычкой обезьян искать друг у друга блох.

По мнению ученых Гарварда, обсуждая других, мы собираем полезную информацию о человеческих чертах характера и поведении, как бы защищая себя, и тем самым делаем возможным свое существование в большой группе.

А вот австралийские учёные советуют снимать стресс витаминами. Особенный помощник в этом деле - витамин В.

Отметим, что иногда сплетни не только не идут на пользу, но и крупно вредят. Так, одного молодого человека лишили жизни из-за сплетен. Девушка вместе с новым кавалером отправила на тот свет бывшего любимого. Причина проста – тот якобы распространял о ней слухи.