На "Фукусиме" произошла утечка 45 тонн радиоактивной воды

Сотрудники атомной станции "Фукусима-1" обнаружили утечку 45 тонн радиоактивной воды, сообщает в понедельник американский телеканал Си-Эн-Эн.

Утечка воды была зафиксирована еще накануне утром в здании, где расположены устройства для очистки от радиации.

Как сообщает управляющая этой АЭС компания Tokyo Electric Power Company, утечку воды удалось остановить путем укладки мешков с песком вокруг образовавшейся трещины в бетонной стене здания.

Напомним, ночью в районе Фукусимы ощущались подземные толчки магнитудой 4,4. Эпицентр землетрясение находился в префектуре Мияги, а очаг залегал на глубине 50 км. Ощутимые толчки были зафиксированы в пяти префектурах, включая префектуру Фукусима.

Следующе землетрясение имело магнитуду 5,1 и произошло в опасной близости от префектуры Фукусима. Эпицентр находился к востоку от побережья, но из-за крайне малой глубины залегания - всего 10 км - сильные толчки ощущались в десяти префектурах центрального японского острова Хонсю, включая Фукусиму.

rus.newsru.ua