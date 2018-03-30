Как избежать простуды и укрепить иммунитет природными средствами

Простуда - это не собственно заболевание верхних дыхательных путей, а место борьбы организма с различными патогенами. Безусловно исполнители - разнообразные вирусно-бактериальные сообщества, но причина возникновения конфликта часто находится совершенно в другом месте. Именно поэтому пресловутое ОРЗ либо ОРВИ наиболее часто выбивают из рабочего графика, активно соперничая с пищевыми отравлениями.

Наиболее часто простуда возникает при общем либо местном переохлаждении, т.к. кожа и легкие совместно участвуют в системе охлаждения организма. При этом в обычных условиях ведущую роль выполняет кожа, а органы дыхания - стоят на подхвате.

Если на кожу подействовать холодом - вначале возникает спазм сосудов и кожа бледнеет. Если же добились ощущения озноба (стойкого спазма сосудов кожи) - то основная нагрузка по терморегуляции попадает на органы дыхания. Усиленное испарение жидкости с поверхности легких приводит к местному переохлаждению, спазму сосудов и снижению местного иммунитета. А еще в позапрошлом веке Луи Пастер о микробах говорил, что если бы мы их видели в воздухе - то ничего кроме них не видели б. В 1мл городского воздуха - около 1 млн микробов, не считая вирусов. И какая счастливая компания бактерий и вирусов в такой организм попала - такая клиническая картина заболевания и возникнет - от ларингита до трахеобронхита. Будет ли это аденовирус, парагрипп, грипп либо птичий грипп - зависит от случая. Если переохлаждение возникнет на фоне дефицита воды (ну не любит большинство населения регулярно употреблять жидкость) - образующаяся слизь будет более вязкой, может перекрыть бронх и вызвать осложнение в виде пневмонии.

Банальное хождение по лужам и попадание в струю сквозняка сегодня с успехом вытесняют неправильно настроенные кондиционеры. В диапазоне теплового комфорта 18-24 С их пытаются установить на нижней границе, в то время как оптимально было бы настраивать за верхней - на 25-26 С и не стремиться сделать воздух сухим, т.к. сухой воздух быстрее подсушит слизь в дыхательных путях и пневмония станет еще более реальной. Источник переохлаждения не важен - важен промежуточный результат - спазм сосудов кожи и как следствие - микробно-вирусный шабаш в органах дыхания.

Однако явления "простуды" могут быть и от других причин. Одна из них - злоупотребление алкоголем. Алкоголь поражает печень, она меньше фильтрует токсинов, последние из кишечника в более значительных количествах попадают к легким где и снижают иммунитет. В результате появляются выделения, напоминающие простудные, но самостоятельно проходящие через 1-2 дня. Если не было повтора. Особого лечения можно не проводить, но требует уважительного отношения к печени и специфической помощи. Самое простое - употреблять хаш или холодец, но в горячем виде. Готовить обязательно с овощами, которые необходимо по окончании приготовления выбросить.

Если попали в очаг. Пришли в гости либо на работу, а там больной. Ну не портить же отношения из-за такого "пустяка". Вероятность заболевания снижается, если организм знает о витамине А и периодически (желательно предварительно) получает блюда из растений его содержащих (морковь, кабачки, тыква, томаты, абрикос, персик, облепиха, сладкий перец и т.п.). Причем знает не понаслышке либо по натюрмортам, а в реальном виде. Витамин А усиливает образование на всех слизистых антител, обездвиживающих многие вирусы и бактерии еще на дальних подступах к организму.

Если попали под пресс стрессов. Гормоны, выделяющиеся из надпочечников во время стресса, подавляют иммунитет и явления простуды вначале как бы исчезают, но могут возникнуть спустя 3-4 дня. Особенно неблагоприятно, если через 3-4 дня после стресса возникают другие провоцирующие факторы. Частые стрессы не дают возможности проявиться многим заболеваниям, в том числе и простудным. Зато, когда иммунная система полностью истощается - возникают очень серьезные проблемы и тяжелые заболевания. Потому необходимо помнить индийское изречение, что только несведущий сердится, а мудрый - понимает причины возникающих проблем. И своевременно их решает.

Простуда без видимой причины. Возникает на ровном месте при наличии дисбактериоза в кишечнике, глистных либо паразитарных инвазий. Результат - от банального ОРЗ до туберкулеза легких.

Если организм потерял тепло - необходимо вернуть должок. Тогда все может закончиться, не разыгравшись. Пути различны. Если застало на работе - несколько стаканов горячего зеленого чая спасут ситуацию, если они Вас довели до обильного пота. Если не гипертоник - добавьте сок 1/2 лимона. И не следует пытаться сдержать потоотделение антиперспирантами - в обилии пота и заключается лечение. Относительно здоровый организм производит пот без запаха (соответственно одновременно проводится тест на общее здоровье). Запах появится лишь через несколько часов - это результат работы бактерий. Потому горячий душ (если не гипотоник - то горячая ванна) после работы довершат дело. По вкусу к чаю во время заваривания (а не в готовый чай!) добавить мед либо сахар.

Поможет оборвать простуду от переохлаждения внеочередной поход в баню-сауну (если не отложен на неделю). Баню можно устроить и дома. Для этого взять 1-2 бутылки из-под шампанского (должны быть в запасе), нагреть в кастрюле с горячей водой, наполнить крутым кипятком, закрыть родной пробкой, обвернуть влажным полотенцем и положить на расстоянии 10-15 см одну около стоп, а другую - в районе таза. Тепло укрыться и наслаждаться потением 1-1,5 часа. Помощники могут поить зеленым чаем с домашним вареньем или медом.

Мужской способ быстрой борьбы с переохлаждением 100г (не больше) водки и кофейная ложка молотого черного перца. Экстремалы принимают с красным. Но не в случае, если перебор алкоголя стал причиной. Или если в анамнезе есть язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки или часто беспокоит гастрит, гастродуоденит.

Женский способ - 100-200 мл сухого либо полусухого вина нагреть до кипения с 1ч-1ст.л. сахара, щепоткой молотой корицы, кардамона, гвоздики. Принимать в горячем виде. Подойдет и подогретое пиво, и горячий сок из апельсина либо грейпфрута, доведенный до кипения любым способом.

Лимоны. Кислая среда неблагоприятна для большинства патогенных бактерий и вирусов. Поэтому подкисленный лимонным соком чай либо обычная вода при регулярном применении - надежный натуральный щит. Но обилие выделяющихся через почки кислот может нарушать их функции, потому не более 3-х лимонов в сутки. Если злоупотреблять регулярно - в почках могут откладываться камни. И не стремитесь полностью оценить букет вкусовых ощущений, а то со временем останетесь без собственных зубов.

Клюквенный морс - поможет сбить простудные явления в самом начале, особенно если среди причин простуды нельзя исключить проблемы печени, почек и кишечника. Из 1 стакана ягод клюквы отжать сок, в закрытой посуде поставить в холодильник. К жмыху по вкусу добавить 1-2 ст.л. сахара либо меда, 300-400 мл воды и томить на малом огне 30-40 минут, добавить сок и принимать в горячем виде 1-2 раза в сутки до окончания заболевания.

Отвар плодов шиповника, разведенное в воде варенье облепихи, черной смородины помогут в профилактике и лечении простуды. Большое количество аскорбиновой кислоты, содержащееся в них, быстро оборвет начинающиеся проявления простуды. Но в случае, если под глазами макияж не скрывает синие круги. В таком случае все может закончиться сосудистым кризом и падением артериального давления. Как минимум отделаетесь головной болью. В малых дозах простуду можно с их помощью сопровождать.

Черная смородина, вишня в умеренных дозах за счет оптимального сочетания витаминов С и Р стабилизируют воспалительный процесс и не дадут ему распространиться. А органические кислоты мягко и ненавязчиво напомнят микрофлоре в мочеполовой системе кто в этом организме хозяин. Прием при необходимости работы в офисе поможет уменьшить осложнения начинающейся простуды либо полностью их предотвратить. Если приниматься будут в больших количествах - опять смотрим в зеркало на цвет кожи под глазами.

Мед. Сам по себе, а особенно в комбинации с другими лечебными средствами во время простуды оказывает существенное лечебное воздействие. Один лишь его прием с горячей водой помогает усилить потоотделение и естественным путем несколько снизить температуру. Прием меда на протяжении дня обеспечивает организм легко доступной энергией. Если необходимо усилить функции печени - используйте гречишный мед, почек - мед с акации, подкрепить иммунитет - горный либо с разнотравья, в большей степени усилить потогонный эффект - не липовый мед, а мед с липы.

Если простуда обычно начинается с болей в горле, особенно при удаленных гландах, поможет такой способ. 1 ч.л. жидкого меда (если засахарился - слегка разогреть) размазать тонким слоем по мелкой тарелке. Держа тарелку перед собой слизывать мед, стараясь максимально высовывать язык изо-рта. После исчезновения вкуса меда во рту делать следующее движение языком. Когда тарелка станет чистой в области горла значительно усилится местный иммунитет. При регулярном применении бактерии от Вас постепенно отстанут. Такой способ поможет и при катаральной ангине, и при тонзиллите, в том числе и в стадии субкомпенсации. И хирург перестанет настаивать на операции по удалению миндалин. Как гланд, так и аденоидов.

Если ничего нет под рукой - подойдут чаи с липой, ромашкой, чабрецом, душицей и т.п. Заваривать 5-7 мин в плотно закрытой посуде, накрытой плотной тканью для сохранения тепла. Принимать в горячем виде 2-3 стакана подряд до обильного потоотделения. Липой лучше не пользоваться, если у кровных родственников есть подагра, ромашкой - при дискинезии желчевыводящих путей по гипотоническому типу, склонности к гипотонии, чабрец и душица нежелательны перед и во время месячных.

Как ни парадоксально, простуду вирусного происхождения может оборвать ведро ледяной воды, внезапно вылитое на стремящегося заболеть (когда температура только начинает подниматься). После чего тело интенсивно растереть до красноты, пациента уложить в теплую постель, укутать и отпаивать горячим чаем с калиной-малиной, липовым цветом. Но обливать можно, если нет синих кругов под глазами.

Применение жаропонижающих. Они влияют на основную защитную реакцию организма - повышение температуры. Если она в диапазоне 38-39,5 С - она Ваш главный помощник в борьбе с разнообразными патогенами. Если организм не смог поднять температуру выше 38 С - вирусы и бактерии бесконтрольно хозяйничают в организме, стремясь сохранить идеальную для их размножения температуру. Если температура стремится перейти рубеж в 39,5 С - простуда сопровождается неправильно (по сравнению с образующимися токсинами Вы мало вводите жидкости для их выведения) и осложнения не за горами. Если температуру просто сбить - в лишенном защиты организме с легкостью поселятся новые колонии микроорганизмов, а такой быстро "вылечившийся" станет не только "инкубатором" для размножения бактерий в себе, но и источником значительной опасности для окружающих.

Выбирая способ лечения при простуде необходимо учесть несколько моментов. Возникла ли простуда на голом месте, т.е. в организм попали новые бактерии либо вирусы. Либо произошла активизация уже знакомых Вашей иммунной системе микроорганизмов или вирусов. Если это второй случай - лечить необходимо сразу. Если первый - у Вас есть выбор, если Вы помните простое правило, что леченная простуда завершается всего за неделю, а нелеченная проходит за целых 7 дней. Выбор - за Вами.

В любом случае конечный результат зависит от того, как влияли лечебные средства на состояние иммунитета. Если ему не мешать, проводить простуду в тепле, поддерживать организм горячими напитками в руках, не подавлять иммунитет - все будет более прогнозировано. Если мешать, особенно введением химических веществ - добавка за каждую простуду нескольких лет к биологическому возрасту скоро приведет молодого человека к пенсионному возрасту. Если не вызовет значительных осложнений и не приведет к необратимому результату сразу.

Главное - обеспечить активность иммунитета. Только благодаря напряженной и незаметной работе бойцов этого невидимого фронта человек может находиться в достаточно агрессивном микробно-вирусном и токсическом окружении. И не болеть.

Во-первых, необходимо поддерживать чистоту внутри организма. Причем не только и не столько на коже (это менее 0,5% поверхности, которой человек контактирует с окружающей средой), сколько в органах дыхания (еще около 5-7%) и пищеварения (более 90% контактирующей с окружающей средой поверхности). Если вирусы чаще внедряются через органы дыхания, то наиболее благоприятные условия для размножения микроорганизмов созданы именно в ЖКТ.

Что требуется - заблаговременно удалить паразитов из кишечника, устранить дисбактериоз и 4-5 раз в день употреблять небольшими количествами вкусные блюда.

В быстрой очистке организма и подготовке к любым неожиданностям поможет курс приема БАД из пакета менеджера, после чего можно перейти на более мягкие сорбенты.

Во-вторых, активировать работу печени, приняв курс средств с гепатопротекторной активностью. Печень не только очищает кровь, но и способствует накоплению многих витаминов, макро- и микроэлементов, необходимых для активного иммунитета. От нее же зависит и выработка антител, эффективность иммунитета после введения вакцин.

В-третьих, постепенно увеличить до физиологически обоснованной возрастной нормы количество жидкости за счет соков, компотов, узваров, овощных супов, чаев. Это позволит не только очистить организм, но и улучшить фигуру к зимней череде праздников.

В-четвертых, насыщать организм витаминами, макро- и микроэлементами. Но не традиционным витамином С, повышенные дозы которого вызывают обратный результат - через раздражение надпочечников и выброс в кровь гормонов стресса подавляют иммунитет. Да еще и создают отдаленные проблемы. Только прием витамина С в физиологических количествах (100-150 мг в сутки с учетом его наличия в продуктах питания) да еще в комбинации с витамином Р дает сосудоукрепляющий эффект и оптимизирует обмен веществ и иммунитет. Поэтому стакан зеленого чая с лимоном утром (несмотря на отсутствие выраженного аромата и цвета) зажжет красный цвет перед многими проблемами. Еще более значительного эффекта можно достичь, принимая продукты с витамином А или его провитаминами: печень, яйца (в том числе и рыбьи в виде икры), молочные продукты, морковь, тыкву, свеклу, персики, абрикосы, томаты, чеснок, лук и т.п. Витамин А способствует не только выработке секретов на всех слизистых, смывая с них вирусы и бактерии, но и одновременно обездвиживает всякую напасть.

Насыщению рациона витаминами позволит регулярный прием антиоксидантов растительного происхождения, снабжающих организм не только витаминами, но и микроэлементами.

В-пятых, можно сыграть в русскую рулетку и попринимать адаптогены - настойки женьшеня, лимонника, эхинацеи и т.п. Их действие мало отличается от приема витамина С в больших дозах. Эффективная доза и ритм приема зависит от многих факторов: пола, возраста, типа нервной системы, состояния организма в момент приема и т.п. Традиционное назначение "по 30 капель 3 раза в день" часто создает еще один стресс в организме. А когда возможности надпочечников истощатся, реально возникновение любых заболеваний.

Не советую начинать прием адаптогенов гипотоникам и тем, у кого синие круги под глазами - они по напряженности работы итак идут по грани. Биологический возраст гипертоников для этих препаратов уж слишком велик.

Борис СКАЧКО, врач, фитотерапевт, автор 20 книг и брошюр, более 200 популярных и 40 научных статей по фитотерапии, здоровому образу жизни