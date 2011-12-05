Клещи начали кусаться и при морозной погоде

Житель Екатеринбурга подвергся атаке клеща при температуре воздуха минус 7 градусов Цельсия. Подобные случаи наблюдаются чрезвычайно редко.

О необычном происшествии журналистам рассказали в страховой компании "Экспресс-гарант", оплатившей лечение пострадавшего. По данным фирмы, мужчина 18 ноября отправился на зимнюю рыбалку. Для этого он надел спецодежду, в которой рыбачил в сентябре.

Вернувшись домой и раздевшись, екатеринбуржец увидел, что к нему присосался клещ. Предполагается, что паразитическое членистоногое проникло в складки одежды во время предыдущей рыбалки.

Мужчина обратился в травмопункт, где клеща извлекли. После этого пострадавшему назначили ряд препаратов для профилактики переносимых клещами инфекций.

По наблюдениям врачей, в последние годы увеличился период активности клещей: их атаки наблюдаются с марта по октябрь.

medportal.ru