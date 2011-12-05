Исследователи из гавайского университета пришли к выводу, что пассивный стресс может быть заразен для окружающих, как инфекционное заболевание, пишет La Repubblica.

Ученые утверждают, что стресс передается организму непосредственно от того, кто находится рядом с вами, точно так же, как простуда. "Каким бы чрезмерным не казалось это сравнение, именно так все и происходит. Коллеги по работе с их жалобами, недовольные родственники, дети, переживающие из-за экзамена, - все это оказывает влияние на настроение, а значит, затрагивает непосредственно вашу нервную систему и психику", - пишет издание.

Однако авторы отмечают, что речь идет о пассивном стрессе, и результаты исследований подтверждает его опасность. "Стресс ведет себя как болезнь: есть первичный носитель, и он инфицирует других, которые держат стресс в себе до тех пор, пока он не взорвется, заражая окружающих", - говорится в статье.

Чаще этот феномен поражает женщин - вероятно потому, что женщина эмоционально более восприимчива к страданиям других. Проблема заключается в том, что если негативные эмоции приходится испытывать неоднократно, то они усыпляют способность к сопротивлению и вынуждают зараженную личность воспринимать их как свои собственные.

Напомним, ранее ученые озвучили теорию о том, что депрессия может быть полезна для человека.

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