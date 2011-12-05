Как не ослепнуть?

Эксперты из Великобритании определили, что умеренные физические тренировки уменьшают вероятность развития глаукомы. Данная болезнь глаз, сопровождающаяся увеличением внутриглазного давления, нередко становится причиной возникновения слепоты.

В институте офтальмологии в Лондоне было проведено исследование, в котором приняли участие больше 5000 человек возрастом от 48 до 90 лет. Проанализировав результаты, было выявлено, что активный образ жизни наряду с умеренными физическими нагрузками на 25% сокращают риск развития глаукомы.

Результаты данного исследования доказывают, как важна замена обычного образа жизни более активным, отмечают ученые. Эксперты отметили, что заботу о собственных глазах в пожилом возрасте нужно начинать еще в детстве.

natural-medicine.ru